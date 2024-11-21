Алеся Корсак и Семен Полещук: Владивосток — город, куда хочется всегда возвращаться

Posted 21 ноября, 00:47
Published 21 ноября, 00:47
Modified 21 ноября, 00:49
Updated 21 ноября, 00:49
В интервью «Восток-Медиа» они рассказали о своей депутатской деятельности, работе с молодыми спортсменами в 2024 году.
В Думе вы состоите в комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту, который был создан в прошлом году. Задачи комитета напрямую связаны с вашей профессиональной деятельностью. Расскажите, какая работа проводилась в текущем году?
Алеся Корсак:
— У нас комитет достаточной молодой, он был создан в 2023 году, и депутаты сразу активно включились в работу, каждый в своем направлении. В рамках деятельности комитета мы с Семеном Жоржовичем организуем и проводим различные детские спортивные соревнования с участием от 300 до 400 детей, которых объединяем и приобщаем к спорту, к здоровому образу жизни. Причем, продвигаем все виды спорта, объединяя спортивное сообщество в единое целое.
Семен Полещук:
— На одном из заседаний комитета Алеся Владимировна вышла к коллегам с инициативой о том, чтобы обратили внимание на наших кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, членов сборной страны. Депутаты сегодня рассматривают возможность, чтобы они пользовались бесплатным проездом в общественном транспорте Владивостока. Вместе с ней мы намерены также внести предложение и об оказании помощи от города заслуженным тренерам, тренерам высшей категории. Почему-то этой категории спортсменов — нашим горожанам не уделяется должное внимание. Готовим данную инициативу, работы много, работа кипит.
Большую работу вы проводите с избирателями на своих округах. Какие результаты, о чем можете рассказать, что уже сделано?
Алеся Корсак:
— На моем избирательном округе в этом году произошло большое событие — администрация Владивостока при содействии Правительства Приморского края построила на ул. Ватутина, 24 при школе № 78 физкультурно-оздоровительный комплекс. Для жителей это значимое событие, теперь ребята смогут заниматься любимыми видами спорта в комфортных условиях современного ФОКа рядом с домом. Открытие состоялось недавно, а стадион уже «работает в полную силу» — постоянно заполнен местными спортсменами. Детишек очень много не только со школы, но и из ближайших домов. Там будет представлено много игровых видов спорта. В конце октября уже провели фестиваль ГТО, стадион большой, вместительный, с освещением, что и нужно деткам. Уверенна, что там дети будут себя реализовывать в различных видах спорта.
Также проводим в школах зарядки с участием тренеров. Например, в рамках проекта Общественного совета города по образованию «Добрая неделя» такую зарядку я провела в школе №43. Спортивные занятия, проводимые чемпионами и тренерами, помогают ученикам почувствовать командный дух и укрепить дисциплину. Ведь дети видят пример, хотят узнать больше о достижениях спортсмена — тренера, о спортивной дисциплине.
На зарядке мы предложили упражнения, требующие длительных тренировок, и ребята справились с заданиями. Поразительно, как много детей заинтересовались этими зарядками, рада, что нам удается разжечь в них интерес к спорту. Теперь уже педагоги обращаются, просят провести у них в школах такие зарядки. Дети вдохновляются, когда к ним приходит тренер, (я, например, являюсь четырехкратной чемпионкой России), который чего-до достиг в своем виде спорта. И я надеюсь, что часть этих ребят продолжат заниматься спортом.
Мероприятия «Доброй недели» проходили в школах Владивостока с 11 по 17 ноября с участием депутатов Думы города, сотрудников муниципальных бюджетных учреждений, центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, представителей общественных объединений приморской столицы.Это новый проект, цель которого создать безопасное и поддерживающее пространство для учащихся.
О благоустройстве на территории своего избирательного округа приведу примеры: на ул. Ватутина, 26 по программе «Комфортная городская среда» сегодня благоустраивается сквер. Для жителей он был необходим — ранее здесь было темное, неухоженное место. А по проекту это будет большой, освещенный сквер с лавочками, где смогут отдыхать и взрослые, и дети. При формировании проекта учли все пожелания жителей округа.
В 80-й школе отремонтировали стадион, в 78-й школе — кровлю, которая много лет нуждалась в капитальном ремонте. Большой объем ремонтных работ проводится и на дорогах округа. Благодаря сотрудничеству с бизнесом отремонтировали уже не один спортивный зал не только на моем округе, но и на других территориях города. Многие предприниматели в школьных мастерских, которые, как правило, пустуют или используются как склады, проводят ремонты и оборудуют спортивные залы, и теперь дети там занимаются. Такие ремонты проводятся в школах № 27, 14, 73, 42, и мы будем продолжать работать в этом направлении.
Семен Полещук:
— На своем избирательном округе я работаю с инициативными жителями, которые приходят на прием с обращениями, задают вопросы, стараемся оперативно решать проблемы людей. Мы же депутаты- спортсмены, тренеры, все привыкли делать своими руками, доводить до конца, до итогов. Ну, конечно, невозможно решить разом все просьбы и обращения, которых поступает очень много, в основном- вопросы по ЖКХ, качеству работы Управляющих компаний.
Также с жителями приняли участие в конкурсе проектов по благоустройству- парка на Магнитогорской, 10, заняли третье место, очень много горожан приняло участие.
В этом году провели ремонт школы, восстановили кровлю. Делаем все, что в силах, никому не отказывали в обращениях или просьбах.
По вашей основной линии — спорту, знаю, что есть чем похвалиться. Провели большие соревнования, есть хорошие результаты у каждого из вас. Что для вас спорт и чем примечателен был этот спортивный сезон?
Алена Корсак:
— Спортом мы живем. Да, наши детки выступают не только в Приморском крае и в городе Владивостоке. Ездили в Беларусь, в городе Минске приняли участие в международных соревнованиях по Киокушинкай карате, наши ребята держали флаг Владивостока, флаг России, и не один раз поднимались на пьедестал. В этом году я стала второй раз лучшим тренером Приморского края, в нашей дисциплине была лучшей. По спортивным результатам — воспитала мастеров спорта, и это моя гордость. Из малышей в спорте взращиваю настоящих мужчин, они растут сильными, отважными, и самое главное — добрыми и отзывчивыми. У них есть дисциплина, уважение к старшим. Я вижу, что эти дети меняются, выпускаешь воспитанника и радуешься, что растет здоровое поколение.
Семен Полещук:
— Этот год был очень насыщенным в таком виде спорта, как муай тай — тайский бокс, Федерацию которого я возглавил в Приморском крае. До этого был исполнительным директором три года, в текущем — возглавил федерацию. И работа «закипела». С первого раза получилось провести дальневосточный турнир на уровень оценки «хорошо». Мы стали четвертой федерацией, которая профессионально провела мероприятие. Конечно, это и благодаря существенной поддержке министерства спорта и физкультуры Приморского края, главы города Константина Владимировича Шестакова и председателя Думы Владивостока Андрея Петровича Брика. Было 400 участников, отобрались на первенство России, воспитали мастеров спорта, выехали на «мир». Среди восьми призовых мест наш спортсмен стал первым. Более десятка спортсменов выполнили КМС — и это всё за год. По Приморскому краю у нас сегодня более 600 спортсменов, занятия проводятся в Артеме, Чугуевке, Находке, Заводском, Уссурийске.
Также в этом году предложили возглавить дальневосточное направление — стать советником по Дальнему Востоку. Уже удалось привлечь двух специалистов -тренеров из Благовещенска и Белогорска. Детишек закаляем, тренируем, образовываем, воспитываем, пытаемся сделать все, чтобы в нашем виде спорта, да и вообще в спорте детям было комфортно, чтобы они остались в этом виде спорта, сами росли, а потом привели к нам своих детей и внуков.
Недавно вернулись с российского турнира, который проходил в Кемерово, посвященного памяти воинов-спортсменов, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Оттуда приморская команда из восьми спортсменов — участников соревнований привезла четыре медали — три золотых и одну серебряную.
Алеся Владимировна, знаю Вы часто бываете в зоне СВО, как говорят, за ленточкой. В этом году тоже ездили?
Алеся Корсак:
— В этом году дважды выезжали к нашим ребятам, с моими друзьями-боксерами мы передали «Тиграм» груз, на сумму порядка миллиона рублей, а также направили средства — два миллиона рублей на ремонт госпиталя в ДНР. Гуманитарный груз отвозила туда сама, в том числе — одеяла, лопаты, матрасы, все необходимое. Во вторую поездку доставили генераторы, тоже на сумму более миллиона, привозили и передавали лично тем, кому предназначался груз.
Вы из немногих, кто бывает там лично.
Алена Корсак:
— Наверное, я просто патриотка, мне настолько важно, куда я привезу груз, кому передам, важно увидеть своими глазами, что происходит, рассказать людям о том, как мужественно и геройски наши приморские ребята сражаются в зоне СВО. Я своими глазами видела, насколько для них наше внимание и наша помощь важны. Что бойцы этими генераторами в окопах греются. Вот поэтому туда и езжу, как могу поддерживаю, что могу делаю. Сейчас мой брат вернулся с СВО, раненый — вылечится и снова туда вернется. И я его в этом поддерживаю, если надо будет, я и сама туда отправлюсь. У меня и позывной уже есть — от слова сенсей.
Там в Курской области страдают жители опасных прифронтовых территорий, которые остались без всего, и мы должны им помочь, для них очень важна наша гуманитарная помощь и поддержка. До наших людей это нужно доносить. В школах посылки на фронт собирают, носочки несут, дети военным стихи пишут, а там, на передовой они, я видела сама, читают все эти детские письма.
Семен Полещук:
— У меня в телефоне целая подборка видео, которые наши бойцы шлют с благодарностью за отправленную им гуманитарную помощь — обмундирование, оборудование, снаряжение. Помогаем в силу возможностей, собирали все это общими усилиями с друзьями, доставляли необходимое точечно бойцам — друзьям, коллегам, воспитанникам на передовую.
И к Владивостоку у вас обоих особое теплое отношение, каким видите будущее города?
Алеся Корсак:
— Наш город такой, какой он есть, и пусть остается таким — солнечным, с запахом моря, неповторимым и уютным, который принимает всех гостей, со своей изюминкой — теплым и ласковым морем. Сколько уже открыто отличных видовых площадок, благоустраиваются общественные пространства, озеленяются городские территории, сегодня в городе много строится жилья, возводится уникальный театр, много планов на будущее развитие. Депутатский корпус Думы Владивостока принимал участие в разработке мастер-плана города, и сегодня мы видим каким он будет, уверенны, что все идеи и проекты будут реализованы, а мы будем в этом содействовать и помогать. Я приехала во Владивосток из Амурской области, была во многих городах нашей страны и Европы, но только Владивосток — является моим самым любимым и родным городом. Это город, в котором хочется жить и куда всегда хочется вернуться!
Семен Полещук:
— Поездив с командой по городам России, могу сказать, что наш город есть с чем сравнить. Горжусь, что живу во Владивостоке — красивый город у моря, непохожий ни на какие другие города, динамично развивается. И являясь столицей Дальнего Востока, центром притяжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у Владивостока есть сегодня все возможности получить дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры и социальной сферы, на участие в федеральных и международных мероприятиях, сделать жизнь горожан намного комфортнее.