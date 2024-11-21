Алеся Корсак и Семен Полещук: Владивосток — город, куда хочется всегда возвращаться

— Наверное, я просто патриотка, мне настолько важно, куда я привезу груз, кому передам, важно увидеть своими глазами, что происходит, рассказать людям о том, как мужественно и геройски наши приморские ребята сражаются в зоне СВО. Я своими глазами видела, насколько для них наше внимание и наша помощь важны. Что бойцы этими генераторами в окопах греются. Вот поэтому туда и езжу, как могу поддерживаю, что могу делаю. Сейчас мой брат вернулся с СВО, раненый — вылечится и снова туда вернется. И я его в этом поддерживаю, если надо будет, я и сама туда отправлюсь. У меня и позывной уже есть — от слова сенсей.