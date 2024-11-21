Ау, подрядчик: компанию для ремонта важного объекта ищут во Владивостоке

А на улице Фадеева в районе дома № 14 компания-подрядчик фактически завершила работы по ремонту ливневого коллектора. Были установлены новые плиты перекрытий, теперь выполнявшей работы компании осталось только провести работы по благоустройству — заасфальтировать проезд и тротуар.