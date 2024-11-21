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Posted 21 ноября, 04:37

Published 21 ноября, 04:37

Modified 21 ноября, 04:39

Updated 21 ноября, 04:39

Восстановление ливневого коллектора запланировано во Владивостоке

Ау, подрядчик: компанию для ремонта важного объекта ищут во Владивостоке

21 ноября 2024, 04:37
Фото: adm_vl.

Восстановление ливневого коллектора запланировано во Владивостоке

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Наш Город
Администрация Владивостока ищет подрядчика для проведения важных работ — необходимо восстановить ливневой коллектор в Советском районе города. И сделать это в 2024 году.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: ливневой коллектор, который нуждается в капитальном ремонте, а точнее — в восстановлении, расположен в Советском районе краевого центра, на улице Маковского, 169а.

Этот объект включён в перечень дорожных работ на текущий год.

— Сейчас администрация Владивостока ищет компанию-подрядчика, которая займётся проведением ремонтных и восстановительных работ на объекте, — подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что приём заявок от желающих выполнить эти работы продлится до 25 ноября.

Список необходимых работ звучит так: демонтировать старые и уже пришедшие в негодность железобетонные лотки, установить новые плиты и смонтировать стены коллектора из блоков УДБ.

Все работы должны быть полностью завершены в текущем году.

Отметим, что администрация Владивостока большое внимание уделяет состоянию ливневой канализации в городе — в том числе накануне зимы. Продолжаются работы по ремонту участков сетей ливневой канализации на улицах Пограничной, Батарейной, в районе пересечения Выселковой и Анны Щетининой.

А на улице Фадеева в районе дома № 14 компания-подрядчик фактически завершила работы по ремонту ливневого коллектора. Были установлены новые плиты перекрытий, теперь выполнявшей работы компании осталось только провести работы по благоустройству — заасфальтировать проезд и тротуар.

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#Новости#Владивосток#Ливневая канализация#Приморский край#Наш Город
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