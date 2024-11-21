Ау, подрядчик: компанию для ремонта важного объекта ищут во Владивостоке

Posted 21 ноября, 04:37
Published 21 ноября, 04:37
Modified 21 ноября, 04:39
Updated 21 ноября, 04:39
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: ливневой коллектор, который нуждается в капитальном ремонте, а точнее — в восстановлении, расположен в Советском районе краевого центра, на улице Маковского, 169а.
Этот объект включён в перечень дорожных работ на текущий год.
— Сейчас администрация Владивостока ищет компанию-подрядчика, которая займётся проведением ремонтных и восстановительных работ на объекте, — подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что приём заявок от желающих выполнить эти работы продлится до 25 ноября.
Список необходимых работ звучит так: демонтировать старые и уже пришедшие в негодность железобетонные лотки, установить новые плиты и смонтировать стены коллектора из блоков УДБ.
Все работы должны быть полностью завершены в текущем году.
Отметим, что администрация Владивостока большое внимание уделяет состоянию ливневой канализации в городе — в том числе накануне зимы. Продолжаются работы по ремонту участков сетей ливневой канализации на улицах Пограничной, Батарейной, в районе пересечения Выселковой и Анны Щетининой.
А на улице Фадеева в районе дома № 14 компания-подрядчик фактически завершила работы по ремонту ливневого коллектора. Были установлены новые плиты перекрытий, теперь выполнявшей работы компании осталось только провести работы по благоустройству — заасфальтировать проезд и тротуар.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идут работы на аллее на улице Адмирала Юмашева.