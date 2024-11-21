Без связи с внешним миром не останется: перевозки на остров Путятина не прервутся

— На это время — по договору, который заключен с ООО «Гарпия», — именно они должны найти судно, которое будет выполнять перевозки, — рассказали в администрации ЗАТО. — Мы передали им еще в прошлом году 8-местное судно на воздушной подушке «Альбатрос». Компания должна была предоставить документы, которые подтверждают, что судно на ходу и готово к перевозкам. Таких документов, опять же повторю, несмотря на наши неоднократные обращения, мы тоже не получали — в полдень 21 ноября их у нас нет.