Без связи с внешним миром не останется: перевозки на остров Путятина не прервутся

Posted 21 ноября, 06:40
Published 21 ноября, 06:40
Modified 21 ноября, 06:59
Updated 21 ноября, 06:59
В новых медиа и некоторых СМИ появились сообщения о том, что жители острова Путятина, который территориально относится к ЗАТО Фокино, волнуются, как они будут добираться на остров и обратно, когда СП «Путятин» уйдёт в док на освидетельствование. Причём распространяется информация, что это случится 25 ноября.
— До сегодняшнего дня мы не получали от ООО «Гарпия», с которым у администрации ЗАТО заключен договор об оказании грузопассажирских перевозок на остров Путятина, официального документа, подтверждающего тот факт, что СП «Путятин» становится с 25.11 в док на освидетельствование на класс и на текущий ремонт, — пояснили в администрации ЗАТО Фокино. — Администрация ЗАТО неоднократно просила предоставить такие документы. Но ООО «Гарпия» их не предоставляло — во всяком случае, утром 21 ноября у нас их еще не было.
В данный момент перевозки осуществляются по графику.
Постановка судна на освидетельствование — это необходимая и обязательная мера, судно должно получить все документы, которые разрешают ему работу в зимний период, в том числе по толщине корпуса, пояснили в администрации. На само освидетельствование уходит обычно неделя, а текущий ремонт занимает, как правило, около месяца. Но с учётом того факта, что СП «Путятин» в прошлом году было капитально отремонтировано, на этот раз оно не должно — по логике вещей — долго находиться в доке.
— На это время — по договору, который заключен с ООО «Гарпия», — именно они должны найти судно, которое будет выполнять перевозки, — рассказали в администрации ЗАТО. — Мы передали им еще в прошлом году 8-местное судно на воздушной подушке «Альбатрос». Компания должна была предоставить документы, которые подтверждают, что судно на ходу и готово к перевозкам. Таких документов, опять же повторю, несмотря на наши неоднократные обращения, мы тоже не получали — в полдень 21 ноября их у нас нет.
Как ситуация будет развиваться дальше? Если СП «Путятин» уйдёт на освидетельствование, перевозки должно осуществлять СП «Альбатрос». При условии, что будут предоставлены документы, подтверждающие готовность судна.
Администрация Фокино не стоит в стороне, рассказали корреспонденту «Восток-Медиа», делает все возможное, чтобы найти резервное судно (и обратилась уже к нескольким владельцам подходящих судов), которое бы доставляло на остров продукты и все необходимое, то есть занималось грузовыми перевозками.
— Мы готовы заключить дополнительный договор, несмотря на то, что всем этим должно было заниматься ООО «Гарпия», — подчеркнули в администрации. — Глава ЗАТО Фокино держит ситуацию с перевозками на Путятин под контролем. На остров заранее завезены дрова и уголь. Не стоят в стороне и владельцы магазинов на острове — они заранее запаслись необходимыми товарами. На самотек ситуацию никто не пускает.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что правительство края держит под контролем ситуацию с перевозками на остров Путятина.