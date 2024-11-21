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Posted 21 ноября, 03:51

Published 21 ноября, 03:51

Modified 21 ноября, 03:53

Updated 21 ноября, 03:53

Появились детали падения микроавтобуса с горы во Владивостоке

Ботинок в лобовое вылетел: подробности трагичного падения машины со скалы в Приморье

21 ноября 2024, 03:51
Фото: 1MI.

Появились детали падения микроавтобуса с горы во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Автомобиль свалился с сопки во Владивостоке. В прокуратуре опубликовали новые данные о смертельном происшествии.

Микроавтобус слетел с горы во Владивостоке. Жуткие кадры падения разлетелись в новых медиа.

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Сегодня, 21 ноября, водитель Toyota Hiace съехал с косогора на Орлиной сопке в дальневосточной столице, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Автомобиль упал с высоты 12 метров. Более того, машина повредила припаркованный транспорт.

В результате инцидента погиб пассажир «микрика». Рулевого госпитализировали в больницу.

«Результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Приморцы отреагировали на трагическое происществие.

«Может плохо за рулем стало?»;
«Надеюсь, хотя бы второй выживет»;
«Жесть. Аж ботинок из лобового вылетел».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в администрации Владивостока прокомментировали случившийся инцидент.

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