Ботинок в лобовое вылетел: подробности трагичного падения машины со скалы в Приморье

Сегодня, 21 ноября, водитель Toyota Hiace съехал с косогора на Орлиной сопке в дальневосточной столице, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Автомобиль упал с высоты 12 метров. Более того, машина повредила припаркованный транспорт.