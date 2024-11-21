Ботинок в лобовое вылетел: подробности трагичного падения машины со скалы в Приморье

Posted 21 ноября, 03:51
Published 21 ноября, 03:51
Modified 21 ноября, 03:53
Updated 21 ноября, 03:53
Сегодня, 21 ноября, водитель Toyota Hiace съехал с косогора на Орлиной сопке в дальневосточной столице, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Автомобиль упал с высоты 12 метров. Более того, машина повредила припаркованный транспорт.
В результате инцидента погиб пассажир «микрика». Рулевого госпитализировали в больницу.
«Результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Приморцы отреагировали на трагическое происществие.
«Может плохо за рулем стало?»;
«Надеюсь, хотя бы второй выживет»;
«Жесть. Аж ботинок из лобового вылетел».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в администрации Владивостока прокомментировали случившийся инцидент.