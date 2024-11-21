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Posted 21 ноября, 09:27

Published 21 ноября, 09:27

Modified 21 ноября, 09:30

Updated 21 ноября, 09:30

Драка между водителями развязалась на одной из улиц в центре Владивостока

Драка посреди дороги: водители решали, кто виноват, и перекрыли улицу во Владивостоке

21 ноября 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney.

Драка между водителями развязалась на одной из улиц в центре Владивостока

Сюжет
Полиция
В результате дорожно-транспортного происшествия во Владивостоке водители вступили в конфликт, который перерос в драку. Чтобы их успокоить и разнять, понадобилась помощь полиции.

Полиция Владивостока проводит проверку по факту драки в районе улицы Махалина.

В результате автомобильного происшествия два мужчины, водители транспортных средств, начали конфликт, который перерос в драку.

Фото: prim_police

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Участников потасовки доставили в участок для выяснения обстоятельств. В отделе полиции Ленинского района они написали заявления о причинении телесных повреждений. Проводится расследование по факту инцидента.

Установлено, что участники конфликта не являются сотрудниками правоохранительных органов.

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