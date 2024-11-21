Драка посреди дороги: водители решали, кто виноват, и перекрыли улицу во Владивостоке

Posted 21 ноября, 09:27
Published 21 ноября, 09:27
Modified 21 ноября, 09:30
Updated 21 ноября, 09:30
Полиция Владивостока проводит проверку по факту драки в районе улицы Махалина.
В результате автомобильного происшествия два мужчины, водители транспортных средств, начали конфликт, который перерос в драку.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Участников потасовки доставили в участок для выяснения обстоятельств. В отделе полиции Ленинского района они написали заявления о причинении телесных повреждений. Проводится расследование по факту инцидента.
Установлено, что участники конфликта не являются сотрудниками правоохранительных органов.