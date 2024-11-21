Эксперты «Домклик» объяснили, как презентовать жилье для краткосрочной сдачи в аренду

Posted 21 ноября, 08:19
Published 21 ноября, 08:19
Modified 21 ноября, 08:19
Updated 21 ноября, 08:19
Первое, на что обращают внимание эксперты, — это создание объявлений с качественными фотографиями квартиры, пишет newsnn.ru.. В «Домклик24» подчеркивают, что удачные снимки не только вызывают больший интерес к объекту, но и повышают уровень доверия к арендодателю. Сервисная статистика показывает, что арендаторы готовы платить до 30% больше за опрятные и уютные апартаменты.
При анализе краткосрочных арендных предложений аналитики «Домклик24» выяснили, что арендаторам важно иметь актуальную информацию о дате и времени заселения. Календарь доступности и цен позволяет потенциальным арендаторам видеть только те квартиры, которые свободны на интересующие их даты. Цены на проживание варьируются в зависимости от сезона: в период пикового спроса они выше, тогда как в спокойные периоды ниже. Это упрощает процесс, устраняя необходимость дополнительных звонков для уточнения информации.
Также объявление должно содержать четкий и информативный текст без излишних деталей. Важно предоставить как можно больше полезных данных для арендатора. В «Домклик24» уверены, что следование этим рекомендациям позволит создать объявление, которое привлечет постоянных клиентов.
Однако владельцам стоит помнить, что краткосрочная аренда требует дополнительных расходов на поддержание комфорта для новых гостей. Нужно регулярно пополнять запасы туалетной бумаги и мыла, предоставлять постельное белье и полотенца, а также обеспечивать наличие чая, кофе, сахара и соли. Важно учесть затраты на размещение объявления на онлайн-платформе и уплату налогов.