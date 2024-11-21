Эксперты «Домклик» объяснили, как презентовать жилье для краткосрочной сдачи в аренду

При анализе краткосрочных арендных предложений аналитики «Домклик24» выяснили, что арендаторам важно иметь актуальную информацию о дате и времени заселения. Календарь доступности и цен позволяет потенциальным арендаторам видеть только те квартиры, которые свободны на интересующие их даты. Цены на проживание варьируются в зависимости от сезона: в период пикового спроса они выше, тогда как в спокойные периоды ниже. Это упрощает процесс, устраняя необходимость дополнительных звонков для уточнения информации.