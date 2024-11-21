Еще одна новая подпорная стена появилась во Владивостоке

Собственно, она здесь была и раньше, но фактически почти разрушилась. Мэрия нашла подрядчика, который взялся за работу и восстановил необходимую конструкцию, причём сделана стена не из бетонных блоков, а из габионов. Высота сооружения — четыре метра, длина — 56 метров.