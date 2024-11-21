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Posted 21 ноября, 07:10

Published 21 ноября, 07:10

Modified 21 ноября, 07:12

Updated 21 ноября, 07:12

Во Владивостоке возведена ещё одна подпорная стена в центре города

Еще одна новая подпорная стена появилась во Владивостоке

21 ноября 2024, 07:10
Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке возведена ещё одна подпорная стена в центре города

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Наш Город
Владивосток — город с особым рельефом, и подпорные стены — не просто привычный атрибут городского пейзажа, а важная часть инфраструктуры. Поэтому их состоянию и поддержанию в порядке администрация Владивостока уделяет большое внимание.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: новая подпорная стена появилась рядом с домами на улице Светланская, 131.

Собственно, она здесь была и раньше, но фактически почти разрушилась. Мэрия нашла подрядчика, который взялся за работу и восстановил необходимую конструкцию, причём сделана стена не из бетонных блоков, а из габионов. Высота сооружения — четыре метра, длина — 56 метров.

 — Специалисты выполнили достаточно большой объем работ: начиная от демонтажа старой конструкции до возведения новой стены и устройства ограждения. Сейчас все работы уже завершены, включая благоустройство, — отметил заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода.

Ремонт подпорных стен в краевом центре продолжается, пока позволяет погода. Сейчас подрядная организация ведет работы на Спиридонова, 40. Старую стену здесь уже демонтировали, рабочие произвели разработку грунта и устройство фундаментальной плиты. Сейчас из бетонных блоков создаётся по сути новое сооружение. Ремонт будет завершён до конца года, за ходом работ наблюдают специалисты администрации столицы ДФО.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава Владивостока выполнил своё обещание.

Глава обещание держит: рухнувшую летом подпорную стену восстановили во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Подпорная стена
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