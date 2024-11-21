Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отправился по «Шелковому пути»

Posted 21 ноября, 00:23
Published 21 ноября, 00:23
Modified 21 ноября, 02:51
Updated 21 ноября, 02:51
Напомним, глава Приморья является также председателем комиссии Госсовета по туризму и именно в этом качестве будет строить работу на ярмарке в Ташкенте.
Выступая на расширенном заседании Общественной палаты Приморья, Олег Кожемяко подчеркнул, что он будет уделять на ярмарке особое внимание развитию двустороннего туризма между Россией и Узбекистаном.
В состав делегации от Приморья вошли представители культурного, экономического и спортивного блоков для укрепления торговых и гуманитарных связей.
Редакция «Восток-Медиа» также будет работать в дни проведения ярмарки в Ташкенте.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем интересен Узбекистан туристам из России.