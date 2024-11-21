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Posted 21 ноября, 00:23

Published 21 ноября, 00:23

Modified 21 ноября, 02:51

Updated 21 ноября, 02:51

Делегация Приморского края во главе с губернатором работает в Ташкенте

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отправился по «Шелковому пути»

21 ноября 2024, 00:23
Фото: vmfareast.

Делегация Приморского края во главе с губернатором работает в Ташкенте

Сюжет
Туризм
Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко примет участие в международной туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути» (16+), которая сегодня начнет работу в Ташкенте.

Напомним, глава Приморья является также председателем комиссии Госсовета по туризму и именно в этом качестве будет строить работу на ярмарке в Ташкенте.

Выступая на расширенном заседании Общественной палаты Приморья, Олег Кожемяко подчеркнул, что он будет уделять на ярмарке особое внимание развитию двустороннего туризма между Россией и Узбекистаном.

Фото: vostokmedia.com

В состав делегации от Приморья вошли представители культурного, экономического и спортивного блоков для укрепления торговых и гуманитарных связей.

Редакция «Восток-Медиа» также будет работать в дни проведения ярмарки в Ташкенте.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем интересен Узбекистан туристам из России.

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#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Олег Кожемяко#Индустрия туризма#Приморский край#Дружба народов
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