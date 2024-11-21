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Posted 21 ноября, 06:46

Published 21 ноября, 06:46

Modified 21 ноября, 06:48

Updated 21 ноября, 06:48

Губернатор Приморья Олег Кожемяко открыл международную ярмарку в Ташкенте — видео

Губернатор Приморья Олег Кожемяко открыл международную ярмарку в Ташкенте — видео

21 ноября 2024, 06:46
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дружба народов
В Узбекистане началась Международная Туристическая Ярмарка «Туризм на Шелковом пути». Глава Приморского края играет немаловажную роль в весьма масштабном событии.

В Ташкенте началась ярмарка-форум «Туризм на Шелковом пути». Приморье активно участвует в международном мероприятии, а редакция «Восток-Медиа» делится с жителями региона о происходящем почти в режиме реального времени.

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Как и планировалось, губернатор Олег Кожемяко разрезал ленту на церемонии открытия. Памятный момент запечатлел наш корреспондент.

Видео: vostokmedia.com.

Затем приморская делегация, гуляя по просторам ярмарки, ближе познакомилась с восточным колоритом дружественной страны. Ведь в павильонах форума царит удивительная атмосфера.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что путешествия в Узбекистан привлекают не только особенной архитектурой и вкусной восточной кухней, но и безопасностью.

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