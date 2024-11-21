Губернатор Приморья Олег Кожемяко открыл международную ярмарку в Ташкенте — видео

Posted 21 ноября, 06:46
Published 21 ноября, 06:46
Modified 21 ноября, 06:48
Updated 21 ноября, 06:48
В Ташкенте началась ярмарка-форум «Туризм на Шелковом пути». Приморье активно участвует в международном мероприятии, а редакция «Восток-Медиа» делится с жителями региона о происходящем почти в режиме реального времени.
Как и планировалось, губернатор Олег Кожемяко разрезал ленту на церемонии открытия. Памятный момент запечатлел наш корреспондент.
Затем приморская делегация, гуляя по просторам ярмарки, ближе познакомилась с восточным колоритом дружественной страны. Ведь в павильонах форума царит удивительная атмосфера.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что путешествия в Узбекистан привлекают не только особенной архитектурой и вкусной восточной кухней, но и безопасностью.