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Posted 21 ноября, 11:30

Published 21 ноября, 11:30

Modified 21 ноября, 11:32

Updated 21 ноября, 11:32

Картина дня в Приморье: жуткие ДТП, новый циклон, землетрясение и драка посреди улицы

Картина дня в Приморье: жуткие ДТП, новый циклон, землетрясение и драка посреди улицы

21 ноября 2024, 11:30
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Череда серьезных аварий произошла в Приморье

Во Владивостоке на Некрасовской произошло ДТП с перевертышем. Машина опрокинулась, водителя пытались достать из салона.

На Лазовском перевале в Приморье произошли еще два ДТП: один автомобиль провалился в реку, другой перевернулся на крышу.

Перевернулся практически в самом центре: последствия ДТП попали на камеру в Приморье
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Один в реке, другой на крыше: жуткий гололед привел к череде аварий в Приморье
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Новый циклон с противным ветром придет в Приморье

Очередной снегопад негативно отразится на синоптической обстановке в Приморском крае. 9 градусов тепла сменится минусовыми температурами и противным ветром.

Снег и противный ветер испортят погоду в Приморье
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Землетрясение зафиксировали на севере Приморья

Сейсмическую активность зарегистрировали недалеко от поселка Восток. В МЧС Приморья сделали важное объявление после случившегося.

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Автомобилисты устроили драку посреди улицы

В результате дорожно-транспортного происшествия во Владивостоке водители вступили в конфликт, который перерос в драку. Чтобы их успокоить и разнять, понадобилась помощь полиции.

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