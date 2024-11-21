Картина дня в Приморье: жуткие ДТП, новый циклон, землетрясение и драка посреди улицы

Posted 21 ноября, 11:30
Published 21 ноября, 11:30
Modified 21 ноября, 11:32
Updated 21 ноября, 11:32
Череда серьезных аварий произошла в Приморье
Во Владивостоке на Некрасовской произошло ДТП с перевертышем. Машина опрокинулась, водителя пытались достать из салона.
На Лазовском перевале в Приморье произошли еще два ДТП: один автомобиль провалился в реку, другой перевернулся на крышу.
Новый циклон с противным ветром придет в Приморье
Очередной снегопад негативно отразится на синоптической обстановке в Приморском крае. 9 градусов тепла сменится минусовыми температурами и противным ветром.
Землетрясение зафиксировали на севере Приморья
Сейсмическую активность зарегистрировали недалеко от поселка Восток. В МЧС Приморья сделали важное объявление после случившегося.
Автомобилисты устроили драку посреди улицы
В результате дорожно-транспортного происшествия во Владивостоке водители вступили в конфликт, который перерос в драку. Чтобы их успокоить и разнять, понадобилась помощь полиции.