«Нам есть, что показать»: Антон Волошко о перспективах развития туризма в Приморье

Posted 21 ноября, 08:15
Published 21 ноября, 08:15
Modified 21 ноября, 08:17
Updated 21 ноября, 08:17
Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко также принимает участие в Международной Туристической Ярмарке «Туризм на Шелковом пути» в составе делегации правительства региона.
По его мнению, с точки зрения применения на практике, участие в подобных мероприятиях и подписание соглашений — отличный способ наладить туристический поток и укрепить отношения с зарубежными партнерами.
Олег Кожемяко и коллеги из Узбекистана отметили, что турпоток растет, как в Приморском крае, так и в Узбекистане. У обеих сторон уже есть полезный опыт, которым важно продолжать обмениваться. Приморью есть, чему поучиться у Узбекистана, и есть, что показать: в первую очередь это связано с тем, что в Приморском крае и в Узбекистане развиваются разные стороны туристической отрасли.
«То, что туристическая отрасль развивается семимильными шагами, отражают цифры», — подчеркнул Волошко.
«Этот визит, и те встречи, что здесь проходят, они для региона крайне важны и ценны. То, о чем говорил губернатор, любые уровни власти в Приморском крае абсолютно точно поддерживают это направление, и, конечно, мы консолидировано работаем и с Законодательным собранием, с коллегами-депутатами», — отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко.
Антон Анатольевич также подчеркнул, что визиты, обмен опытом и создание представительства Приморского края в Узбекистане положительно повлияют на развитие экономики региона:
«Безусловно, мы сможем друг другу предложить что-то положительное, яркое и ценное, и это будет влиять на экономику с положительной точки зрения».
В целом, для Приморского края участие в выставке — это отличный шанс показать свои лучшие стороны, считают краевые власти.
Делегация Приморского края в эти дни принимает участие в Международной Туристической Ярмарке «Туризм на Шелковом пути». Глава региона уже выступил на мероприятиях в Ташкенте.