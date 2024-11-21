«Нам есть, что показать»: Антон Волошко о перспективах развития туризма в Приморье

Олег Кожемяко и коллеги из Узбекистана отметили, что турпоток растет, как в Приморском крае, так и в Узбекистане. У обеих сторон уже есть полезный опыт, которым важно продолжать обмениваться. Приморью есть, чему поучиться у Узбекистана, и есть, что показать: в первую очередь это связано с тем, что в Приморском крае и в Узбекистане развиваются разные стороны туристической отрасли.