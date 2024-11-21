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Posted 21 ноября, 08:15

Published 21 ноября, 08:15

Modified 21 ноября, 08:17

Updated 21 ноября, 08:17

«Нам есть, что показать»: Антон Волошко о перспективах развития туризма в Приморье

«Нам есть, что показать»: Антон Волошко о перспективах развития туризма в Приморье

21 ноября 2024, 08:15
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Туризм
Делегация Приморья работает на Международной Туристической Ярмарке в Ташкенте. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» о том, чем примечательно участие делегации краевого правительства в таком масштабном мероприятии.

Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко также принимает участие в Международной Туристической Ярмарке «Туризм на Шелковом пути» в составе делегации правительства региона.

По его мнению, с точки зрения применения на практике, участие в подобных мероприятиях и подписание соглашений — отличный способ наладить туристический поток и укрепить отношения с зарубежными партнерами.

Фото: vostokmedia.com

Олег Кожемяко и коллеги из Узбекистана отметили, что турпоток растет, как в Приморском крае, так и в Узбекистане. У обеих сторон уже есть полезный опыт, которым важно продолжать обмениваться. Приморью есть, чему поучиться у Узбекистана, и есть, что показать: в первую очередь это связано с тем, что в Приморском крае и в Узбекистане развиваются разные стороны туристической отрасли.

«То, что туристическая отрасль развивается семимильными шагами, отражают цифры», — подчеркнул Волошко.
«Этот визит, и те встречи, что здесь проходят, они для региона крайне важны и ценны. То, о чем говорил губернатор, любые уровни власти в Приморском крае абсолютно точно поддерживают это направление, и, конечно, мы консолидировано работаем и с Законодательным собранием, с коллегами-депутатами», — отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко.

Антон Анатольевич также подчеркнул, что визиты, обмен опытом и создание представительства Приморского края в Узбекистане положительно повлияют на развитие экономики региона:

«Безусловно, мы сможем друг другу предложить что-то положительное, яркое и ценное, и это будет влиять на экономику с положительной точки зрения».

В целом, для Приморского края участие в выставке — это отличный шанс показать свои лучшие стороны, считают краевые власти.

Делегация Приморского края в эти дни принимает участие в Международной Туристической Ярмарке «Туризм на Шелковом пути». Глава региона уже выступил на мероприятиях в Ташкенте.

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