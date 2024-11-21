Наш мёд покоряет мир: Олег Кожемяко прибыл на международную ярмарку в Ташкенте — фото

Posted 21 ноября, 06:16
Published 21 ноября, 06:16
Modified 21 ноября, 06:18
Updated 21 ноября, 06:18
В Ташкенте началась Международная Туристическая Ярмарка «Туризм на Шелковом пути». Делегация из Приморья прибыла на масштабное событие. К слову, редакция «Восток-Медиа» тоже принимает участие в мероприятии и вещает о происходящем из «сердца» Узбекистана.
Сегодня губернатор региона Олег Кожемяко, возглавляющий приморскую делегацию, примет участие в церемонии открытия и разрезании ленты ярмарки.
К слову, павильон Приморья уже начал работать на международном мероприятии. Здесь представлены не только туристические возможности края, но и местные деликатесы.
Особое внимание уделено уникальным изыскам, — меду, который прославился на всю Россию и теперь покоряет мир, и кедровым орешкам. Также на стенде красуются яркие баночки с лимонным джемом.
Стоит отметить, что в Узбекистане очень легко стать миллионером, даже если в кармане всего 10 000 рублей. Если перевести эти деньги в узбекскую валюту, то получится более 1 200 000 сум.
Ранее «Восток-Медиа» писало о восточном отдыхе в жаркой стране, где дыньки стоят копейки, а цены на орехи заставят удивиться многих жителей Приморского края.