vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 06:16

Published 21 ноября, 06:16

Modified 21 ноября, 06:18

Updated 21 ноября, 06:18

Делегация Приморского края участвует в туристической ярмарке в Узбекистане

Наш мёд покоряет мир: Олег Кожемяко прибыл на международную ярмарку в Ташкенте — фото

21 ноября 2024, 06:16
Фото: vostokmedia.com.

Делегация Приморского края участвует в туристической ярмарке в Узбекистане

Сюжет
Дружба народов
Приморский край стал частью туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути» в Узбекистане. Регион красиво продемонстрировал прелести туризма на Дальнем Востоке, а также показал миру самый лучший мед.

В Ташкенте началась Международная Туристическая Ярмарка «Туризм на Шелковом пути». Делегация из Приморья прибыла на масштабное событие. К слову, редакция «Восток-Медиа» тоже принимает участие в мероприятии и вещает о происходящем из «сердца» Узбекистана.

Фото: vostokmedia.com

Сегодня губернатор региона Олег Кожемяко, возглавляющий приморскую делегацию, примет участие в церемонии открытия и разрезании ленты ярмарки.

Видео: vostokmedia.com.

К слову, павильон Приморья уже начал работать на международном мероприятии. Здесь представлены не только туристические возможности края, но и местные деликатесы.

Фото: vostokmedia.com

Особое внимание уделено уникальным изыскам, — меду, который прославился на всю Россию и теперь покоряет мир, и кедровым орешкам. Также на стенде красуются яркие баночки с лимонным джемом.

Фото: vostokmedia.com

Стоит отметить, что в Узбекистане очень легко стать миллионером, даже если в кармане всего 10 000 рублей. Если перевести эти деньги в узбекскую валюту, то получится более 1 200 000 сум.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о восточном отдыхе в жаркой стране, где дыньки стоят копейки, а цены на орехи заставят удивиться многих жителей Приморского края.

Кто хочет стать миллионером — прямая дорога из Владивостока в Узбекистан
Узнать подробнее
Читайте также:
Туристический ажиотаж: иностранцы заполонили центр Владивостока — видеоГубернатор Приморского края Олег Кожемяко отправился по «Шелковому пути»Миграцию в законное русло, а дружбу народов сохранить и преумножить — Олег Кожемяко
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Олег Кожемяко#Узбекистан#Приморский край#Приморье#Ташкент#Рубли#Дружба народов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика