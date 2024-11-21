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Posted 21 ноября, 00:59

Published 21 ноября, 00:59

Modified 21 ноября, 01:01

Updated 21 ноября, 01:01

Землетрясение зафиксировали на севере Приморского края

Недалеко от поселка: землетрясение произошло в Приморье — подробности

21 ноября 2024, 00:59
Фото: U.S. Geological Survey.

Землетрясение зафиксировали на севере Приморского края

Сюжет
МЧС
Сейсмическую активность зарегистрировали недалеко от поселка Восток. В МЧС Приморья сделали важное объявление после случившегося.

Сегодня, 21 ноября, в 01:09 сейсмическая служба Приморского края зафиксировала землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера. Толчок зарегистрировали на глубине 460 километров в 49,5 километрах от поселка Восток в Красноармейском округе.

Однако, по данным пресс-службы регионального МЧС, повода для паники нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у берегов Находки произошло землетрясение. Природное явление не повлияла на инфраструктуру Приморья.

Землетрясение зафиксировали у побережья Приморского края
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#Новости#Находка#МЧС#Владивосток#Землетрясение#Приморский край#Происшествия
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