Недалеко от поселка: землетрясение произошло в Приморье — подробности

Сегодня, 21 ноября, в 01:09 сейсмическая служба Приморского края зафиксировала землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера. Толчок зарегистрировали на глубине 460 километров в 49,5 километрах от поселка Восток в Красноармейском округе.