Недалеко от поселка: землетрясение произошло в Приморье — подробности

Posted 21 ноября, 00:59
Published 21 ноября, 00:59
Modified 21 ноября, 01:01
Updated 21 ноября, 01:01
Сегодня, 21 ноября, в 01:09 сейсмическая служба Приморского края зафиксировала землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера. Толчок зарегистрировали на глубине 460 километров в 49,5 километрах от поселка Восток в Красноармейском округе.
Однако, по данным пресс-службы регионального МЧС, повода для паники нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у берегов Находки произошло землетрясение. Природное явление не повлияла на инфраструктуру Приморья.