Новые данные о слетевшей с горы машине в Приморье: что случилось с выжившим в ДТП?

Новая информация о выжившем водителе после падения с косогора во Владивостоке

Сюжет Трагедия

Во Владивостоке случилась жуткая авария, — микроавтобус слетел с Орлиной Сопки. В Минздраве поведали о том, что сейчас происходит с водителем.