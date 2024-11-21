Новые данные о слетевшей с горы машине в Приморье: что случилось с выжившим в ДТП?

Posted 21 ноября, 04:44
Published 21 ноября, 04:44
Modified 21 ноября, 04:46
Updated 21 ноября, 04:46
В дальневосточной столице случилось трагичное дорожной происшествие, — микроавтобус слетел с косогора на Прапорщика Комарова. Пассажир машины погиб, а водителя госпитализировали в медучреждение.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Приморского края, чтобы узнать о судьбе выжившего мужчины. В ведомстве рассказали, что пострадавший в тяжелом состоянии находится в Тысячекоечной больнице.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий гололед спровоцировал множество аварий в Приморье. Одна машина перевернулась, вторая улетела в водоем.