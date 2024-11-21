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Posted 21 ноября, 04:44

Published 21 ноября, 04:44

Modified 21 ноября, 04:46

Updated 21 ноября, 04:46

Новая информация о выжившем водителе после падения с косогора во Владивостоке

Новые данные о слетевшей с горы машине в Приморье: что случилось с выжившим в ДТП?

21 ноября 2024, 04:44
Фото: 1MI.

Новая информация о выжившем водителе после падения с косогора во Владивостоке

Сюжет
Трагедия
Во Владивостоке случилась жуткая авария, — микроавтобус слетел с Орлиной Сопки. В Минздраве поведали о том, что сейчас происходит с водителем.

В дальневосточной столице случилось трагичное дорожной происшествие, — микроавтобус слетел с косогора на Прапорщика Комарова. Пассажир машины погиб, а водителя госпитализировали в медучреждение.

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Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Приморского края, чтобы узнать о судьбе выжившего мужчины. В ведомстве рассказали, что пострадавший в тяжелом состоянии находится в Тысячекоечной больнице.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий гололед спровоцировал множество аварий в Приморье. Одна машина перевернулась, вторая улетела в водоем.

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