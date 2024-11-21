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Posted 21 ноября, 04:07

Published 21 ноября, 04:07

Modified 21 ноября, 06:34

Updated 21 ноября, 06:34

Две серьёзные аварии произошли на трассе в Приморском крае

Один в реке, другой на крыше: жуткий гололед привел к череде аварий в Приморье

21 ноября 2024, 04:07
Фото: 1MI.

Две серьёзные аварии произошли на трассе в Приморском крае

Сюжет
ДТП
На Лазовском перевале в Приморье произошли два ДТП: один автомобиль провалился в реку, другой перевернулся на крышу.

В среду во Владивостоке и его окрестностях на скользких трассах случилось несколько ДТП. Как минимум три из них были массовыми.

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На Лазовском перевале также произошла череда аварий. Один автомобиль упал в реку и практически полностью ушел под воду. Немного дальше произошла ещё одна авария, в которой машина перевернулась на крышу.

Видео: partizanskMR.

Автомобилисты поделились жуткими кадрами с места.

Видео: partizanskMR.

О пострадавших в ДТП не сообщалось. Обстоятельства выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем практически в самом центре Владивостока.

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