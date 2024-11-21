Один в реке, другой на крыше: жуткий гололед привел к череде аварий в Приморье

Posted 21 ноября, 04:07
Published 21 ноября, 04:07
Modified 21 ноября, 06:34
Updated 21 ноября, 06:34
В среду во Владивостоке и его окрестностях на скользких трассах случилось несколько ДТП. Как минимум три из них были массовыми.
На Лазовском перевале также произошла череда аварий. Один автомобиль упал в реку и практически полностью ушел под воду. Немного дальше произошла ещё одна авария, в которой машина перевернулась на крышу.
Автомобилисты поделились жуткими кадрами с места.
О пострадавших в ДТП не сообщалось. Обстоятельства выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем практически в самом центре Владивостока.