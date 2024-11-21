Затолкали в багажник: подозреваемых в похищении человека в Приморье задержали

Posted 21 ноября, 06:48
Published 21 ноября, 06:48
Modified 21 ноября, 06:55
Updated 21 ноября, 06:55
Полицейские арестовали подозреваемых в похищении человека в Большом Камне.
Сотрудники полиции получили информацию о том, что двое мужчин вечером 20 ноября в районе дома на Парковой схватили местного жителя и насильно затолкнули его в багажник иномарки.
Потерпевший самостоятельно выбрался из машины и смог скрыться от нападавших.
Полиция выяснила местоположение преступников и задержала их.
Предварительно установлено, что злоумышленники употребляли алкоголь, после чего потерпевший сделал им замечание, что привело к конфликту.
Следственным управлением Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено дело по статье 126 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации о похищении человека.
Подозреваемых задержали. В настоящее время обсуждается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее «Восток-Медиа» писало