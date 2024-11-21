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Posted 21 ноября, 06:48

Published 21 ноября, 06:48

Modified 21 ноября, 06:55

Updated 21 ноября, 06:55

Возможного похитителя мужчины из Большого Камня задержали в Приморье

Затолкали в багажник: подозреваемых в похищении человека в Приморье задержали

21 ноября 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney.

Возможного похитителя мужчины из Большого Камня задержали в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Полиция Приморья задержала двух местных жителей, подозреваемых в похищении человека. Камера зафиксировала момент, когда они заталкивали мужчину в багажник.

Полицейские арестовали подозреваемых в похищении человека в Большом Камне.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что двое мужчин вечером 20 ноября в районе дома на Парковой схватили местного жителя и насильно затолкнули его в багажник иномарки.

Потерпевший самостоятельно выбрался из машины и смог скрыться от нападавших.

Полиция выяснила местоположение преступников и задержала их.

Предварительно установлено, что злоумышленники употребляли алкоголь, после чего потерпевший сделал им замечание, что привело к конфликту.

Следственным управлением Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено дело по статье 126 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации о похищении человека.

Подозреваемых задержали. В настоящее время обсуждается вопрос об избрании им меры пресечения.

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