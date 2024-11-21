«Потенциал для развития туризма у нас огромен» — губернатор Приморья Олег Кожемяко

Губернатор Кожемяко рассказал коллегам из Узбекистана о том, что есть возможность интегрировать друг друга непосредственно через проекты, связанные с изучением археологии мест, флоры, фауны, которые сегодня представляют собой уникальное сочетание природы от субартического до субтропического климата. В Приморье можно увидеть тигров и леопардов, посмотреть на море, а летом и искупаться в нем.