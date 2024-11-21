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Posted 21 ноября, 09:12

Published 21 ноября, 09:12

Modified 21 ноября, 09:19

Updated 21 ноября, 09:19

«Потенциал для развития туризма у нас огромен» — губернатор Приморья Олег Кожемяко

«Потенциал для развития туризма у нас огромен» — губернатор Приморья Олег Кожемяко

21 ноября 2024, 09:12
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Школьники
Правительство Приморского края принимает участие в Международной ярмарке «Туризм на Шелковом пути» в Узбекистане. Глава региона Олег Кожемяко обсудил с узбекскими коллегами вопросы развития туризма и культурного обмена.

Делегация Приморского края принимает участие в туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути» в Узбекистане. В Ташкенте Олег Кожемяко поговорил с Министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азизом Абдухакимовым.

На мероприятии губернатор Приморья выступил с речью и подчеркнул, что крайне важно, чтобы жители Приморского края и всей России могли бы больше узнать о потенциале Узбекистана: как культурном, так и исторически познавательном.

Поездка в Узбекистан позволяет посмотреть на народные промыслы, традиции, увидеть те прекрасные места, которые есть в стране. Туристическое направление может позволить жителям Приморья побывать в Тхиме, Гречи, Самарканде, Бухаре, побывать в Ферганской долине, посмотреть, как живут люди, попробовать национальную кухню, увидеть традиции, быт, посмотреть в том числе и на производство хлопка.

Губернатор Приморья рассказал, что правительство региона рассмотрит возможность отправить делегацию учеников школ в детские лагеря в Узбекистане:

«Я думаю, что нашим детям тоже было бы очень полезно в летние месяцы, в июне, когда у нас ещё, может быть, не совсем погода позволяющая, скажем, наслаждаться фруктами, температурой, побывать здесь, в ваших детских лагерях. Мы такую практику имеем, и в составе нашей делегации есть люди, кто отвечает за это направление. Мы изучим его и, безусловно, будем отправлять своих ребят, чтобы они тоже знакомились с культурой, с историей вашей страны, смотрели на памятники, знакомились с вашими ребятами».

Олег Кожемяко отметил, что в Приморском крае уже сейчас учатся около 800 узбекских студентов, их число продолжает расти. Также глава региона вспомнил о спортивных играх «Дети Азии», в которых принимали участие команды из Приморья и из Узбекистана.

Губернатор Кожемяко рассказал коллегам из Узбекистана о том, что есть возможность интегрировать друг друга непосредственно через проекты, связанные с изучением археологии мест, флоры, фауны, которые сегодня представляют собой уникальное сочетание природы от субартического до субтропического климата. В Приморье можно увидеть тигров и леопардов, посмотреть на море, а летом и искупаться в нем.

«Потенциал для развития туризма у нас огромен. И думаю, что те решения, которые были приняты, исходя из наших с вами встреч, с вашего последующего визита помогут нам, мы будем шире открывать страницы культурной истории Узбекистана, жителям Узбекистана сможем открыть, культуру, обычаи, традиции Дальнего Востока, в частности, Приморского края», — подчеркнул глава региона.

Также Олег Кожемяко рассказал, о том, что в Узбекистане планируется основать представительство Приморского края. Его открытие в Ташкенте позволит заниматься развитием туризма и решать миграционные вопросы более квалифицированно. Заниматься его сотрудники будут в том числе и образованием: гражданам Узбекистана выпадет шанс обучаться русскому языку и другим навыкам, к примеру, познакомиться с литературой и историей.

Губернатор отметил, что все указанные направления на сегодняшний день имеют серьезное значение. Программу, намеченную в дни Международной выставки, будут реализовывать пошагово, чтобы уже через год был виден результат.

К 2025 году стороны намерены укрепить сотрудничество, расширить культурный обмен и упростить условия для туристических обменов. В Приморье для этого есть все возможности, считает глава региона.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Приморского края прибыл на международную ярмарку в Узбекистане. Делегация краевого правительства проводит встречи с узбекскими коллегами в Ташкенте.

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