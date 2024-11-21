Появились кадры с места смертельной аварии на Орлином гнезде во Владивостоке — видео

Posted 21 ноября, 05:33
Published 21 ноября, 05:33
Modified 21 ноября, 05:35
Updated 21 ноября, 05:35
Трагическое ДТП произошло во Владивостоке на улице Прапорщика Комарова. Микроавтобус сорвался с сопки Орлиное Гнездо во двор одной из высоток.
Перевернувшийся автобус случайно съехал с обрыва, упал вниз и повредил две припаркованные машины. Причины аварии пока неизвестны.
В результате инцидента один человек скончался, другого госпитализировали, с ним работают медики ВКБ №1.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что произошло на Орлином Гнезде во Владивостоке.