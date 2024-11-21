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Posted 21 ноября, 05:33

Published 21 ноября, 05:33

Modified 21 ноября, 05:35

Updated 21 ноября, 05:35

Появилось видео с места падения автобуса во двор многоэтажки во Владивостоке

Появились кадры с места смертельной аварии на Орлином гнезде во Владивостоке — видео

21 ноября 2024, 05:33
Фото: 1MI.

Появилось видео с места падения автобуса во двор многоэтажки во Владивостоке

Сюжет
ГИБДД
Смертельное ДТП случилось во Владивостоке на улице Прапорщика Комарова. Микроавтобус упал с косогора, повредив два припаркованных автомобиля.

Трагическое ДТП произошло во Владивостоке на улице Прапорщика Комарова. Микроавтобус сорвался с сопки Орлиное Гнездо во двор одной из высоток.

Перевернувшийся автобус случайно съехал с обрыва, упал вниз и повредил две припаркованные машины. Причины аварии пока неизвестны.

Видео: autogarant_vl.

В результате инцидента один человек скончался, другого госпитализировали, с ним работают медики ВКБ №1.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что произошло на Орлином Гнезде во Владивостоке.

Выяснилось, что произошло с людьми в салоне упавшего с сопки автобуса во Владивостоке
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