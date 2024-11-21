Приморье вошло в шорт-лист лучших политиков страны по версии РАСО

Политическая премия Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет» учреждена в 2016 году и присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность. Согласно условиям премии, номинантами могут быть только субъекты политического процесса (обычно это политики и партии), а не политконсультанты. Победители в номинациях определяются по результатам тайного интернет-голосования членов комитета РАСО по политтехнологиям.