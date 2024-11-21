Проект пятого этапа объединённой набережной Хабаровска прошёл госэкспертизу

Напомним, до конца этого года в Хабаровске завершится реконструкция IV этапа набережной в районе Яхт-клуба, которая проводится за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На эти цели Правительство РФ по просьбе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина выделит 235 миллионов рублей. Со сдачей в эксплуатацию этого участка будет полностью завершена реконструкция набережной Амура от Уссурийского бульвара до ул. Советской. Первые три этапа протяженностью 1,8 километра были сданы в период с 2016 по 2018 годы.