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Posted 21 ноября, 02:46

Published 21 ноября, 02:46

Modified 21 ноября, 02:48

Updated 21 ноября, 02:48

Проект пятого этапа объединённой набережной Хабаровска прошёл госэкспертизу

Проект пятого этапа объединённой набережной Хабаровска прошёл госэкспертизу

21 ноября 2024, 02:46
Фото: Правительство Хабаровского края.
Государственная экспертиза дала положительное заключение проектной документации на строительство в Хабаровске V этапа набережной протяженностью 350 метров.

Этот участок продолжит существующую набережную от Речного вокзала до сооружений «Водоканала», а в перспективе станет частью новой объединенной набережной длиной 9 километров.

— Проект по строительству V этапа, разработанный «Дальневосточным проектным институтом», получил положительное заключение государственной экспертизы, это позволит начать строительство объекта. Его финансирование предполагается за счет средств, привлеченных в рамках концессии, — сообщили в краевом минстрое.

В ведомстве отметили, что на этом участке проектом предусмотрено строительство смотровой площадки, амфитеатра, событийной площади, двухэтажного паркинга на 44 автомобиля.

Как сообщили в министерстве, в 2025 году «Дальневосточный проектный институт» также планирует завершить разработку документации на строительство VI и VII этапов набережной. Протяженность VI этапа составит 1260 метров — от «Водоканала» до устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона. Здесь предполагается построить прогулочный пирс, велодорожки, пешеходные дорожки, VII этап — это пешеходный мост в районе ТЦ «Броско Молл».

Напомним, до конца этого года в Хабаровске завершится реконструкция IV этапа набережной в районе Яхт-клуба, которая проводится за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На эти цели Правительство РФ по просьбе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина выделит 235 миллионов рублей. Со сдачей в эксплуатацию этого участка будет полностью завершена реконструкция набережной Амура от Уссурийского бульвара до ул. Советской. Первые три этапа протяженностью 1,8 километра были сданы в период с 2016 по 2018 годы.

В дальнейшем I–VII этапы станут частью новой объединенной набережной протяженностью 9 километров. Она будет состоять из пяти частей, где первая — Центральная набережная от Яхт-клуба до Уссурийского бульвара, рядом с которым расположен речной вокзал, вторая — музейная набережная в районе нового здания Дальневосточного художественного музея, третья — в районе территории бывшей ремонтно-эксплуатационной базы флота, на месте которой появится новая жилая застройка «Городская гавань». Четвертая часть — набережная у арены «Ерофей» — там благоустроят дамбу и разобьют парк. Пятая — набережная Парка пяти ландшафтов, которая станет витриной живописных природных ландшафтов Хабаровского края.

#Хабаровский край
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