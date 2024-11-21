Рабочая поездка в Москву: Олег Кожемяко продолжает раскрывать потенциал Приморья

Posted 21 ноября, 06:41
Published 21 ноября, 06:41
Modified 21 ноября, 06:43
Updated 21 ноября, 06:43
С заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко глава Приморья обсудил развитие туризма на базе ботанических садов. Дмитрий Чернышенко отметил, что Приморский край принимает активное участие в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить турпоток до 140 миллионов поездок в год, а также повысить вклад туризма в ВВП и экспорт туруслуг к 2030 году. На выполнение этих показателей и социально-экономическое развитие регионов напрямую влияют такие масштабные проекты, как „Пять морей и озеро Байкал“. В его реализации также участвует Приморский край. В рамках проекта будет создан круглогодичный курортный комплекс, который будет включать отели, пляжи и аквапарк», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Одним из основных вопросов рабочей встречи стало развитие ботанических садов России, благодаря которым удается достигать целей и в туризме, и в образовании, и в науке. Олег Кожемяко предложил сделать одним из направлений научно-познавательный туризм, который можно реализовывать на базе ботанических садов.
«Ботанические сады — это территории, где можно и нужно активно развивать научно-познавательный туризм. Такие сады, как правило, находятся рядом с крупными городами, но при этом богаты редкими растениями. Есть возможность создания туристических троп, где жители и гости регионов могли бы узнать больше о богатстве нашей природы, насладиться красивыми видами. Важно привлекать к такому туризму молодежь, школьников. Для реализации таких проектов понадобится поддержка на всех уровнях», — подчеркнул Олег Кожемяко.
По итогам встречи была достигнута договоренность о более детальной проработке вопроса развития ботанических садов с участием федерального центра, региона и инвесторов. Здесь важно отметить, что Приморье сегодня — один из лидеров в сфере туризма среди регионов Дальнего Востока. И Олег Кожемяко продолжает раскрывать потенциал региона за счёт дополнительных направлений. Идея с ботаническими садами прекрасно работает в других странах и является местом притяжения туристов. В Приморье уже есть база, на основе которой можно развивать это направление и губернатор не случайно именно сейчас подключает Москву по этому вопросу.
Напомним, Приморский край — лидер среди регионов ДФО по количеству туристических поездок. Треть всех путешественников по ДФО выбирают этот регион. По итогам 2023 года край посетили около 3,8 миллиона человек. В этом году Приморье планирует принять 4 миллиона туристов.
Отдельного внимания заслуживает встреча Олега Кожемяко с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, в ходе которой обсуждалось жилье и дорожная инфраструктура.
По словам главы региона, Приморье продолжает держать высокие темпы в жилищном строительстве: в этом году ввели в эксплуатацию уже больше миллиона квадратных метров, в сравнении с прошлым годом прирост составил 8 процентов.
«Большую роль в этом сыграли инфраструктурные кредиты, полученные из федерального бюджета. С Маратом Шакирзяновичем обсудили, как еще эффективнее использовать этот инструмент», — рассказал Олег Кожемяко.
Если Приморье уже несколько лет подряд остается лидером в сфере жилищного строительства благодаря работе региональных властей с застройщиками, то в дорожном строительстве есть над чем работать. И губернатор, понимая это, каждый раз выносит на федеральный уровень вопросы достройки уже существующих проектов и выделения средств на дорожное строительство в муниципалитетах. Эта работа уже дает свои результаты — в крае строятся новые развязки, обновляются мосты и капитально ремонтируются межмуниципальные дороги.
С Маратом Хуснуллиным обсудили вопросы дорожного строительства, рассмотрели планы на будущее, в том числе продолжение строительства трассы Владивосток — Находка по концессии.
«Такой же подход будем применять при реконструкции дорог к автомобильным пунктам пропуска на границе с КНР», — добавил глава региона.