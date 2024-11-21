Рабочая поездка в Москву: Олег Кожемяко продолжает раскрывать потенциал Приморья

По итогам встречи была достигнута договоренность о более детальной проработке вопроса развития ботанических садов с участием федерального центра, региона и инвесторов. Здесь важно отметить, что Приморье сегодня — один из лидеров в сфере туризма среди регионов Дальнего Востока. И Олег Кожемяко продолжает раскрывать потенциал региона за счёт дополнительных направлений. Идея с ботаническими садами прекрасно работает в других странах и является местом притяжения туристов. В Приморье уже есть база, на основе которой можно развивать это направление и губернатор не случайно именно сейчас подключает Москву по этому вопросу.