ТГ-канал Алены Жигаловой сменил название на «Алёна, блин!»

Posted 21 ноября, 09:55
Published 21 ноября, 09:55
Modified 21 ноября, 10:19
Updated 21 ноября, 10:19
Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что отсылало к имени известной американской телеведущей Опры Уинфри, имеющей связь с шоуменом Пи Дидди. Жигалова предложила своим подписчикам выбрать новое название. В итоге около восьми тысяч человек поддержали идею названия, связанного с «родной русской Алёной», в то время как «Неопра» набрала всего чуть более 700 голосов.
После окончания обучения в СПбГУ Алёна Жигалова начала свою карьеру, освещая жизнь знаменитостей в российских таблоидах. Талант журналистки заметили и позже ее пригласили в News Media. Несколько лет назад журнал Forbes включил её в число десяти наиболее популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.
News Media Holding является лидером на рынке новых медиа и включает 198 медиаплощадок, общий охват которых составляет почти 2 млрд просмотров в месяц. Среди наиболее заметных — Mash и SHOT. Проекты Алёны Жигаловой занимают важное место в активе холдинга.
Диджитал-проекты «Алена, блин!» представляют собой уникальное медиапространство, созданное Алёной Жигаловой. Здесь обсуждаются свежие новости шоу-бизнеса, проводятся эксклюзивные мероприятия и открытые интервью. Сообщество «Алена, блин!» в соцсети «ВКонтакте» насчитывает более 160 тысяч подписчиков, в Telegram-канале — 154 тысячи, а в «Одноклассниках» — 184 тысячи. На сегодняшний день на YouTube-канале «Алёна, блин!» 1,3 миллиона подписчиков.