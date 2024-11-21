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Posted 21 ноября, 09:55

Published 21 ноября, 09:55

Modified 21 ноября, 10:19

Updated 21 ноября, 10:19

ТГ-канал Алены Жигаловой сменил название на «Алёна, блин!»

ТГ-канал Алены Жигаловой сменил название на «Алёна, блин!»

21 ноября 2024, 09:55
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
Telegram-канал, который ведет Алёна Жигалова, теперь носит название «Алёна, блин!». Как подчеркнула сама журналистка, с момента запуска её шоу это выражение было использовано почти тысячу раз.

Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что отсылало к имени известной американской телеведущей Опры Уинфри, имеющей связь с шоуменом Пи Дидди. Жигалова предложила своим подписчикам выбрать новое название. В итоге около восьми тысяч человек поддержали идею названия, связанного с «родной русской Алёной», в то время как «Неопра» набрала всего чуть более 700 голосов.

После окончания обучения в СПбГУ Алёна Жигалова начала свою карьеру, освещая жизнь знаменитостей в российских таблоидах. Талант журналистки заметили и позже ее пригласили в News Media. Несколько лет назад журнал Forbes включил её в число десяти наиболее популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.

News Media Holding является лидером на рынке новых медиа и включает 198 медиаплощадок, общий охват которых составляет почти 2 млрд просмотров в месяц. Среди наиболее заметных — Mash и SHOT. Проекты Алёны Жигаловой занимают важное место в активе холдинга.

Диджитал-проекты «Алена, блин!» представляют собой уникальное медиапространство, созданное Алёной Жигаловой. Здесь обсуждаются свежие новости шоу-бизнеса, проводятся эксклюзивные мероприятия и открытые интервью. Сообщество «Алена, блин!» в соцсети «ВКонтакте» насчитывает более 160 тысяч подписчиков, в Telegram-канале — 154 тысячи, а в «Одноклассниках» — 184 тысячи. На сегодняшний день на YouTube-канале «Алёна, блин!» 1,3 миллиона подписчиков.

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