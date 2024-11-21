ТГ-канал Алены Жигаловой сменил название на «Алёна, блин!»

После окончания обучения в СПбГУ Алёна Жигалова начала свою карьеру, освещая жизнь знаменитостей в российских таблоидах. Талант журналистки заметили и позже ее пригласили в News Media. Несколько лет назад журнал Forbes включил её в число десяти наиболее популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.