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Posted 21 ноября, 07:01

Published 21 ноября, 07:01

Modified 21 ноября, 07:03

Updated 21 ноября, 07:03

Участник СВО рассказал студентам ДВФУ о современных информационных войнах

Участник СВО рассказал студентам ДВФУ о современных информационных войнах

21 ноября 2024, 07:01
Фото: пресс-служба ДВФУ.
Сюжет
ДВФУ
В стенах Дальневосточного федерального университета состоялась встреча студентов Политехнического института с Алексеем Петровым (позывной «Призрак») — бойцом 155-й бригады морской пехоты, участником специальной военной операции и героем документального фильма из цикла «Герои среди нас».

В ходе беседы боец рассказал о людях, с которыми сражался плечом к плечу, про участие в штурмах населенных пунктов, про условия на передовой и современные методы ведения информационной войны. Алексей Петров отметил, что работа в медийном пространстве сейчас очень важна для отстаивания правды об истории и роли России в мировых событиях.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Студенты, в свою очередь, интересовались новостями с передовой, рассказывали, как в ДВФУ поддерживают фронтовиков, а также обсудили с гостем актуальную информационную повестку.

«В современном мире с постоянным потоком получаемой информации очень легко стать жертвой дезинформации. Благодаря подобным встречам студенты не только узнают правду о происходящих событиях в мире из первых рук, но и больше понимают, как различать информацию в медиапространстве и не поддаваться на провокации со стороны недоброжелателей», — отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.
Фото: пресс-служба ДВФУ

Отметим, Дальневосточный федеральный университет ведет сбор полезных грузов для отправки в зону специальной военной операции. Кроме этого, сейчас формируется сообщество сотрудников и студентов, готовых при поддержке университета выезжать в качестве волонтеров с гуманитарными миссиями в прифронтовые регионы. Все желающие могут заполнить анкету по ссылке.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Напомним, «Герои среди нас» — это проект, который объединил студентов высших учебных учреждений Приморья, желающих поведать миру о жителях края — Героях специальной военной операции и тех, кто сделал значимый вклад в рамках гуманитарной миссии на новых территориях России. Лучшие работы отправлены на тематические конкурсы.

#Новости#Общество#Владивосток#Студенты#ДВФУ#Волонтеры#СВО#Встреча#Приморский край#Пропаганда
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