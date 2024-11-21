Участник СВО рассказал студентам ДВФУ о современных информационных войнах

Posted 21 ноября, 07:01
Published 21 ноября, 07:01
Modified 21 ноября, 07:03
Updated 21 ноября, 07:03
В ходе беседы боец рассказал о людях, с которыми сражался плечом к плечу, про участие в штурмах населенных пунктов, про условия на передовой и современные методы ведения информационной войны. Алексей Петров отметил, что работа в медийном пространстве сейчас очень важна для отстаивания правды об истории и роли России в мировых событиях.
Студенты, в свою очередь, интересовались новостями с передовой, рассказывали, как в ДВФУ поддерживают фронтовиков, а также обсудили с гостем актуальную информационную повестку.
«В современном мире с постоянным потоком получаемой информации очень легко стать жертвой дезинформации. Благодаря подобным встречам студенты не только узнают правду о происходящих событиях в мире из первых рук, но и больше понимают, как различать информацию в медиапространстве и не поддаваться на провокации со стороны недоброжелателей», — отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.
Отметим, Дальневосточный федеральный университет ведет сбор полезных грузов для отправки в зону специальной военной операции. Кроме этого, сейчас формируется сообщество сотрудников и студентов, готовых при поддержке университета выезжать в качестве волонтеров с гуманитарными миссиями в прифронтовые регионы. Все желающие могут заполнить анкету по ссылке.
Напомним, «Герои среди нас» — это проект, который объединил студентов высших учебных учреждений Приморья, желающих поведать миру о жителях края — Героях специальной военной операции и тех, кто сделал значимый вклад в рамках гуманитарной миссии на новых территориях России. Лучшие работы отправлены на тематические конкурсы.