Участник СВО рассказал студентам ДВФУ о современных информационных войнах

В ходе беседы боец рассказал о людях, с которыми сражался плечом к плечу, про участие в штурмах населенных пунктов, про условия на передовой и современные методы ведения информационной войны. Алексей Петров отметил, что работа в медийном пространстве сейчас очень важна для отстаивания правды об истории и роли России в мировых событиях.