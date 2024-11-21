В новом бюджете ФОМС увеличены объемы бесплатной медицинской помощи

По словам главы ФОМС Ильи Баланина, бюджет позволит не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи, а нарастить их по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С. То есть, по словам Баланина, речь идет именно о тех направлениях, которые оказывают непосредственное влияние на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.