В новом бюджете ФОМС увеличены объемы бесплатной медицинской помощи

Posted 21 ноября, 15:28
Published 21 ноября, 15:28
Modified 21 ноября, 15:28
Updated 21 ноября, 15:28
В то время как расходы запланированы на уровне 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона соответственно. Дефицит составит 136,6 миллиарда рублей в 2025 году, 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году. Об этом пишет «РИА Новости».
По словам главы ФОМС Ильи Баланина, бюджет позволит не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи, а нарастить их по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С. То есть, по словам Баланина, речь идет именно о тех направлениях, которые оказывают непосредственное влияние на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.
ФОМС планирует осуществлять софинансирование заработных плат медицинских работников и выплат за онкологическую диагностику, а также поддерживать развитие медицинской помощи в новых регионах.
На финансирование специализированной помощи в федеральных клиниках в рамках базовой программы ОМС будет выделено 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей на 2026 год и 288,6 миллиарда рублей на 2027 год.
Поступило предложение предусмотреть в бюджете фонда средства нормированного страхового запаса на следующие годы: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470 миллиардов рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.