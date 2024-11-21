В Приморье вынесли приговор матери, которая случайно утопила грудную дочь в ванне

По данным судебного заседания, все произошло в июле 2024 года в квартире дома на улице Коммунаров во Владивостоке. Обвиняемая купала двух трехмесячных младенцев, в какой-то момент оставила одного из них без присмотра в ванной, что привело к трагическому исходу.