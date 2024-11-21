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Posted 21 ноября, 10:16

Published 21 ноября, 10:16

Modified 21 ноября, 10:18

Updated 21 ноября, 10:18

В Приморье вынесли приговор матери, которая случайно утопила грудную дочь в ванне

В Приморье вынесли приговор матери, которая случайно утопила грудную дочь в ванне

21 ноября 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Женщину судили за смерть грудного ребенка, который во время купания утонул из-за ее неосторожности. Суд установил, что мать находилась в состоянии наркотического опьянения. Ей вынесли приговор.

С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Первомайского района Владивостока, вынесено решение по делу местной жительницы, которая случайно утопила грудную дочь в ванне. Ей предъявили обвинение в ч. 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

По данным судебного заседания, все произошло в июле 2024 года в квартире дома на улице Коммунаров во Владивостоке. Обвиняемая купала двух трехмесячных младенцев, в какой-то момент оставила одного из них без присмотра в ванной, что привело к трагическому исходу.

Фото: prosecutor_pk

Исследование показало, что в момент произошедшего женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.

С учетом предыдущей судимости женщины за продажу наркотиков, суд вынес приговор о лишении свободы на 7 лет и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Двое других детей обвиняемой были переведены в специальные учреждения для несовершеннолетних.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая оставила младенца в такси, вышла за закладкой и исчезла.

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