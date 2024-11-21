В Приморье вынесли приговор матери, которая случайно утопила грудную дочь в ванне

Posted 21 ноября, 10:16
Published 21 ноября, 10:16
Modified 21 ноября, 10:18
Updated 21 ноября, 10:18
С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Первомайского района Владивостока, вынесено решение по делу местной жительницы, которая случайно утопила грудную дочь в ванне. Ей предъявили обвинение в ч. 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).
По данным судебного заседания, все произошло в июле 2024 года в квартире дома на улице Коммунаров во Владивостоке. Обвиняемая купала двух трехмесячных младенцев, в какой-то момент оставила одного из них без присмотра в ванной, что привело к трагическому исходу.
Исследование показало, что в момент произошедшего женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.
С учетом предыдущей судимости женщины за продажу наркотиков, суд вынес приговор о лишении свободы на 7 лет и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Двое других детей обвиняемой были переведены в специальные учреждения для несовершеннолетних.
Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая оставила младенца в такси, вышла за закладкой и исчезла.