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Posted 21 ноября, 12:30

Published 21 ноября, 12:30

Modified 21 ноября, 12:30

Updated 21 ноября, 12:30

В РЭО рассказали о самых опасных для экологии телевизорах

В РЭО рассказали о самых опасных для экологии телевизорах

21 ноября 2024, 12:30
Фото: 1MI.
В Российском экологическом операторе рассказали, что телевизоры с люминесцентной подсветкой (CCFL) являются самыми опасными для окружающей среды. Это показали результаты исследования, представленные РЭО.

В настоящее время широко распространены телевизоры с люминесцентной подсветкой, однако они могут наносить серьезный ущерб экологии и представлять угрозу здоровью людей.

В жидкокристаллических дисплеях с подобной подсветкой используется ртуть, которая является токсичным веществом. В одной лампе этих устройств содержится 3,5 мг ртути. Такой объем эквивалентен содержанию ртути в двух ртутных термометрах. Повреждение лампы может привести к загрязнению воды и почвы тяжелыми металлами. Кроме того, ртуть опасна для человека, вдыхание ее паров может быть смертельным, пишет 56orb.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России каждый год образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), при этом лишь 5 процентов этого объема подвергается переработке. Более 67 процентов электронных отходов приходится на бытовую технику, включая телевизоры.

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила по утилизации электроники, предписывающие обязательную переработку до 85 процентов таких отходов. Для достижения этих показателей необходимо строго соблюдать специальные меры, включая правильную транспортировку, хранение и утилизацию телевизоров с люминесцентной подсветкой, чтобы избежать повреждения ртутьсодержащих ламп.

Эксперты обращаются к гражданам и предпринимателям с призывом проявлять ответственность и направлять такую технику на утилизацию на специальные предприятия, имеющие соответствующую лицензию.

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