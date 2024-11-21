В РЭО рассказали о самых опасных для экологии телевизорах

В жидкокристаллических дисплеях с подобной подсветкой используется ртуть, которая является токсичным веществом. В одной лампе этих устройств содержится 3,5 мг ртути. Такой объем эквивалентен содержанию ртути в двух ртутных термометрах. Повреждение лампы может привести к загрязнению воды и почвы тяжелыми металлами. Кроме того, ртуть опасна для человека, вдыхание ее паров может быть смертельным, пишет 56orb.ru.