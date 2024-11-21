В РЭО рассказали о самых опасных для экологии телевизорах

Posted 21 ноября, 12:30
Published 21 ноября, 12:30
Modified 21 ноября, 12:30
Updated 21 ноября, 12:30
В настоящее время широко распространены телевизоры с люминесцентной подсветкой, однако они могут наносить серьезный ущерб экологии и представлять угрозу здоровью людей.
В жидкокристаллических дисплеях с подобной подсветкой используется ртуть, которая является токсичным веществом. В одной лампе этих устройств содержится 3,5 мг ртути. Такой объем эквивалентен содержанию ртути в двух ртутных термометрах. Повреждение лампы может привести к загрязнению воды и почвы тяжелыми металлами. Кроме того, ртуть опасна для человека, вдыхание ее паров может быть смертельным, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России каждый год образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), при этом лишь 5 процентов этого объема подвергается переработке. Более 67 процентов электронных отходов приходится на бытовую технику, включая телевизоры.
С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила по утилизации электроники, предписывающие обязательную переработку до 85 процентов таких отходов. Для достижения этих показателей необходимо строго соблюдать специальные меры, включая правильную транспортировку, хранение и утилизацию телевизоров с люминесцентной подсветкой, чтобы избежать повреждения ртутьсодержащих ламп.
Эксперты обращаются к гражданам и предпринимателям с призывом проявлять ответственность и направлять такую технику на утилизацию на специальные предприятия, имеющие соответствующую лицензию.