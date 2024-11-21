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Posted 21 ноября, 00:22

Published 21 ноября, 00:22

Modified 21 ноября, 00:24

Updated 21 ноября, 00:24

Резонансная история похищения мужчины в Приморском крае получила продолжение

Выбрался из машины на ходу: жуткие подробности похищения человека в Приморье

21 ноября 2024, 00:22
Фото: 1MI.

Резонансная история похищения мужчины в Приморском крае получила продолжение

Сюжет
Суд
Неизвестные украли жителя Большого Камня. Прокуратура и Следком опубликовали новые данные об инциденте.

В новых медиа разлетелись кадры с дерзким похищением человека. Полиция заинтересовалась инцидентом.

Избили и запихнули в багажник: человека похитили в Приморском крае?
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По данным прокуратуры, в Большом Камне мужчины 35 и 39 лет спланировали избиение и похищение незнакомца, с которым поругались накануне. Минувшим вечером приморцы воплотили задуманное в реальность, — сначала они нанесли пострадавшему удары по голове и телу, затем погрузили его в багажник.

Однако потерпевший выбрался из машины на ходу и сбежал от нападавших, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подозреваемых задержали. На них возбудили уголовное дело за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю отметили, все началось с того, что пострадавший сделал замечание подозреваемым. Конфликт разгорелся из-за возмутительного инцидента, — задержанные справляли нужду прямо во дворе дома.

Подписчики новых медиа шокированы произошедшим.

«Самая жесть происходит именно в этом районе. То зарезали кого-то, то кто-то выпал из окна, теперь это… Всё там»;
«Как земля таких нелюдей носит. Позорище на всю страну»;
«Сейчас огласку дадут. Дело на контроль Бастрыкину пойдет».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице мужчина украл ребенка в воспитательных целях.

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