Выбрался из машины на ходу: жуткие подробности похищения человека в Приморье

Posted 21 ноября, 00:22
Published 21 ноября, 00:22
Modified 21 ноября, 00:24
Updated 21 ноября, 00:24
По данным прокуратуры, в Большом Камне мужчины 35 и 39 лет спланировали избиение и похищение незнакомца, с которым поругались накануне. Минувшим вечером приморцы воплотили задуманное в реальность, — сначала они нанесли пострадавшему удары по голове и телу, затем погрузили его в багажник.
Однако потерпевший выбрался из машины на ходу и сбежал от нападавших, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Подозреваемых задержали. На них возбудили уголовное дело за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю отметили, все началось с того, что пострадавший сделал замечание подозреваемым. Конфликт разгорелся из-за возмутительного инцидента, — задержанные справляли нужду прямо во дворе дома.
Подписчики новых медиа шокированы произошедшим.
«Самая жесть происходит именно в этом районе. То зарезали кого-то, то кто-то выпал из окна, теперь это… Всё там»;
«Как земля таких нелюдей носит. Позорище на всю страну»;
«Сейчас огласку дадут. Дело на контроль Бастрыкину пойдет».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице мужчина украл ребенка в воспитательных целях.