Выбрался из машины на ходу: жуткие подробности похищения человека в Приморье

По данным прокуратуры, в Большом Камне мужчины 35 и 39 лет спланировали избиение и похищение незнакомца, с которым поругались накануне. Минувшим вечером приморцы воплотили задуманное в реальность, — сначала они нанесли пострадавшему удары по голове и телу, затем погрузили его в багажник.