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Posted 21 ноября, 03:15

Published 21 ноября, 03:15

Modified 21 ноября, 03:17

Updated 21 ноября, 03:17

Выяснилось, что произошло с людьми в салоне упавшего с сопки автобуса во Владивостоке

Выяснилось, что произошло с людьми в салоне упавшего с сопки автобуса во Владивостоке

21 ноября 2024, 03:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
В сети появилась информация о том, что автобус с людьми сорвался с сопки во Владивостоке. Редакция «Восток-Медиа» постаралась выяснить, что именно произошло в районе Орлиного гнезда.

В сети появилась информация о том, что во Владивостоке с сопки Орлиное гнездо упал автобус с людьми.

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Корреспондент «Восток-Медиа» пострался уточнить подробности происшествия.

По предварительным данным, автомобиль «Тойота Хайс» упал с косогора с высоты около 12 метров. Упавший микроавтобус повредил три припаркованных авто, сообщили специалисты городской администрации.

В салоне автомобиля, который упал с сопки, находилось два человека. Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, второго доставили в ВКБ №1, с ним работают медики.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с перевертышем во Владивостоке.

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