Выяснилось, что произошло с людьми в салоне упавшего с сопки автобуса во Владивостоке

Posted 21 ноября, 03:15
Published 21 ноября, 03:15
Modified 21 ноября, 03:17
Updated 21 ноября, 03:17
В сети появилась информация о том, что во Владивостоке с сопки Орлиное гнездо упал автобус с людьми.
Корреспондент «Восток-Медиа» пострался уточнить подробности происшествия.
По предварительным данным, автомобиль «Тойота Хайс» упал с косогора с высоты около 12 метров. Упавший микроавтобус повредил три припаркованных авто, сообщили специалисты городской администрации.
В салоне автомобиля, который упал с сопки, находилось два человека. Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, второго доставили в ВКБ №1, с ним работают медики.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с перевертышем во Владивостоке.