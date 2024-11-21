Зелено, свежо, красиво: новый сквер появится рядом со школой во Владивостоке

— Объем работ достаточно большой, поэтому мы разбили его на два этапа, — рассказывает руководитель проекта Максим Ковальчук. — По итогу здесь будет удобное пространство, где горожане смогут проводить время. Особенно важно, что рядом находится школа. Мы учли это и предусмотрели проект таким образом, чтобы детям и их родителям здесь было удобно.