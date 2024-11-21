Зелено, свежо, красиво: новый сквер появится рядом со школой во Владивостоке

Posted 21 ноября, 07:41
Published 21 ноября, 07:41
Modified 21 ноября, 07:43
Updated 21 ноября, 07:43
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: совсем скоро этот заброшенный гектар земли, где совсем недавно «красовались» незаконно установленные ржавые гаражи, станет уютным, зелёным (весной, разумеется), комфортным, самым настоящим сквером. Работы по благоустройству идут вовсю.
— Рабочие монтируют подпорную стену, в ближайшее время будут созданы пешеходные дорожки. На месте мусора и камней появятся малые архитектурные формы, удобное пространство, где родители могут ждать ребят из школы. Смонтируют также в сквере освещение и видеонаблюдение. Это первая часть всех работ, и она будет завершена до конца 2024 года.
Второй этап благоустройства начнётся весной 2025 года. Рабочие решат проблему водоотведения в сквере, смонтируют дополнительные лестницы — и ребята, живущие на улице Владикавказской, смогут спокойно добираться до школы.
— Объем работ достаточно большой, поэтому мы разбили его на два этапа, — рассказывает руководитель проекта Максим Ковальчук. — По итогу здесь будет удобное пространство, где горожане смогут проводить время. Особенно важно, что рядом находится школа. Мы учли это и предусмотрели проект таким образом, чтобы детям и их родителям здесь было удобно.
Сквер у школы № 14 создаётся за счет инвестора ООО «СЗ НК ТРАСТ». Проект благоустройства был разработан в первую очередь с учетом интересов местных жителей.
— Это отличный пример благоустройства, когда бизнес не только делает территорию только рядом с конкретным домом, а создает комфортную городскую среду вокруг, — подчеркнул начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвайссер.
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