Житель Приморья пошел под суд из-за «Сталкера» с гладким стволом

Суд установил, что в декабре 2021 года обвиняемый приобрел два самодельных гладких ствола для установки на резьбовой канал сигнального пистолета Stalker M906. Также в марте 2024 года он купил устройство под названием «сигнал охотника», переделанное для однозарядной стрельбы, которое, по заключению экспертов, можно отнести к короткоствольному гладкоствольному стрелковому оружию.