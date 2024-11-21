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Posted 21 ноября, 10:20

Published 21 ноября, 10:20

Modified 21 ноября, 10:22

Updated 21 ноября, 10:22

Житель Приморья пошел под суд из-за «Сталкера» с гладким стволом

Житель Приморья пошел под суд из-за «Сталкера» с гладким стволом

21 ноября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
Жителя Приморья судили за увлечение оружием. Его признали виновным в приобретении незаконных частей огнестрельного оружия, включая самодельные стволы и устройство для стрельбы.

Мужчину осудили за незаконное приобретение частей стрелкового оружия. Государственный обвинитель прокуратуры Первомайского района Владивостока вынес приговор в отношении жителя Приморья. Его обвиняют в совершении 2 преступлений, предусмотренных статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное получение, хранение стрелкового оружия и его ключевых элементов).

Суд установил, что в декабре 2021 года обвиняемый приобрел два самодельных гладких ствола для установки на резьбовой канал сигнального пистолета Stalker M906. Также в марте 2024 года он купил устройство под названием «сигнал охотника», переделанное для однозарядной стрельбы, которое, по заключению экспертов, можно отнести к короткоствольному гладкоствольному стрелковому оружию.

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю. Оружие и его комплектующие изъяли из незаконного оборота.

С учетом позиции прокурора, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о стрельбе из предмета, внешне похожего на пистолет, во Владивостоке.

Полиция Владивостока проверяет видео со стрельбой из предмета, похожего на пистолет
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