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Posted 22 ноября, 03:10

Published 22 ноября, 03:10

Modified 22 ноября, 03:12

Updated 22 ноября, 03:12

Что происходит с дорогами в Лазовском районе Приморского края?

Актуальная ледовая обстановка на Лазовском перевале в Приморье — видео

22 ноября 2024, 03:10
Фото: vostokmedia.com.

Что происходит с дорогами в Лазовском районе Приморского края?

Сюжет
Ледяной дождь
В Приморском крае сохраняется опасная ситуация на трассах. Пути к отдаленным населенным пунктам тоже оставляют желать лучшего. Автомобилисты поделились ситуацией на Лазовском перевале.

Снег выпал во многих уголках региона. Однако зимние осадки негативно сказались на инфраструктуре некоторых муниципалитетов.

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Снежный покров осложнил обстановку в Лазовском районе, в частности на перевале. Но водители без страха решаются проехаться по нему, так как по дороге патрулирует спецтехника с песком.

Видео: maglipogoda_kanal.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, синоптики поведали о вероятности ледяного дождя в Приморском крае. Ведь новость о штормовом предупреждении встревожила многих жителей региона.

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