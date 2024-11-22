Актуальная ледовая обстановка на Лазовском перевале в Приморье — видео

Posted 22 ноября, 03:10
Published 22 ноября, 03:10
Modified 22 ноября, 03:12
Updated 22 ноября, 03:12
Снег выпал во многих уголках региона. Однако зимние осадки негативно сказались на инфраструктуре некоторых муниципалитетов.
Снежный покров осложнил обстановку в Лазовском районе, в частности на перевале. Но водители без страха решаются проехаться по нему, так как по дороге патрулирует спецтехника с песком.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, синоптики поведали о вероятности ледяного дождя в Приморском крае. Ведь новость о штормовом предупреждении встревожила многих жителей региона.