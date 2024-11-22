Чипировать нельзя отказаться: обязательная регистрация собак введена в Приморье

Это то правило, к которому никак не могут приучиться очень многие приморские владельцы собак. Станислав Крушинский пояснил, что все собаки вне зависимости от породы должны выгуливаться на поводке, а собаки тех пород, которые включены в перечень опасных, еще и с намордником. Кстати, домашние питомцы размеров больше среднего тоже должны находиться в общественных местах на поводке и с намордником. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.