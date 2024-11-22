Чипировать нельзя отказаться: обязательная регистрация собак введена в Приморье

Posted 22 ноября, 04:19
Published 22 ноября, 04:19
Modified 22 ноября, 04:21
Updated 22 ноября, 04:21
В правительстве Приморского края дали разъяснения по региональному постановлению, которое вступило в силу в июне 2024 года, и которое вводит на территории края обязательную регистрацию с чипированием собак. За прошедшие месяцы лишь малая часть приморцев, имеющих собак, выполнили требования закона и чипировали своих хвостатых друзей. Тем, кто не успеет до 1 января 2025 года, грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей на физическое лицо и 30 тысяч рублей — на юридическое.
Руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Станислав Крушинский пояснил, что введение на территории региона обязательной регистрации с чипированием собак поможет решить ряд проблем, в сфере обращения с животными.
«На территории края ведется большая работа в области обращения с животными. В целях реализации данной программы правительством Приморского края был утвержден порядок по регистрации домашних животных. Вводится обязательное чипирование собак с внесением данных в систему „Хорриот“. В первую очередь это поможет в случае, если собака потеряется — можно будет животное быстро идентифицировать при обнаружении волонтерами или службой отлова, по чипу найти и сообщить владельцу о том, что животное находится в той или иной организации. Кроме того, чипирование это еще и борьба с самовыгулом. Большой процент собак, которыми занимаются службы отлова по поступившим заявкам, это собаки, потерявшиеся в результате самовыгула», — отметил главный ветврач.
Учредитель приморской краевой общественной организации — кинологического и фелинологического клуба «Аристократ» Галина Плутахина уверена, что новые меры помогут и в борьбе с безнадзорностью животных и пояснила, какие виды маркировки собак действуют сегодня в регионе.
«Животные не виноваты, что они стали безнадзорными, к этому имеют отношение люди, и нам эту проблему необходимо каким-то образом решать. Именно по этой причине на территории Приморского края действуют два вида маркировки животных — чипирование и биркование. Чипирование применяется к домашним животным. Чип сам в себе несет 20-значный код. Абсолютно безболезненная процедура — размер чипа меньше рисинки. Внедряется чип под кожу с 3-месячного возраста. Противопоказаний нет, единственное, что животное должно быть здоровым. Чип делается один раз в жизни. Его невозможно подделать .И это облегчает работу службы отлова, когда домашних животных, а их попадает под лов очень большой процент, можно легко идентифицировать и сообщить владельцу в течение суток о том, что их питомец находится в приюте.
Второй вид маркировки это бирка, она находится на ухе животного, несет также номер. Это регистрация бездомных животных, которую ведет приют в журнале регистрации. Если вы увидели безнадзорное животное на улице с биркой на ухе, это значит, что это животное прошло программу ОСВВ, вакцинировано и стерилизовано», — рассказала Галина Плутахина.
Отметим, некоммерческая организация «Аристократ» получила грант и поддержку от правительства Приморского края, построила приют, и на его территории ведет деятельность по работе с безнадзорными животными, занимается отловом бездомных собак в рамках контракта с региональным правительством.
На сегодняшний день в Приморье зачипировано лишь 300 голов собак, и это малая часть от того количество животных, которых реально содержат приморцы.
«Каждый день производятся выезды сотрудников, нам поступает очень много звонков на горящую линию с вопросами, как правильно организовать, какие предоставить документы. Мы рассчитываем, что в среднем около 8-10 тысяч животных за год будет чипироваться», — пояснила Галина Плутахина.
По словам Галины Плутахиной, в постановлении правительства Приморского края № 414 четко прописан перечень документов. Это:
«То есть, прописан четкий порядок оформления документа для животных. Думаю, что соблюдение этих требований приведет к тому, что будет надлежащее и бережное отношение к животным, и у нас будет четкое понимание, бездомная это действительно собака, которой необходимо оказать помощь, либо это просто безответственное отношение владельцев к этому животному», — подчеркнула Галина Плутахина.
Чипировать собак должны абсолютно все владельцы без исключения, будь то маленькая «карманная» собачка или огромный пёс. А что с чипированием охранных собак на автостоянках, например?
Галина Плутахина пояснила, что служебные собаки, которые находятся на территории предприятий, стоянок, или охранные собаки, которые находятся на территориях общественных организаций, ООШ, индивидуальных предпринимателей должны быть чипированы также, как и все домашние собаки.
«Во Владивостоке большая проблема существует на стоянках, когда вроде как территория кому-то принадлежит, но в то же время собаки кидаются на прохожих, а владельца вроде как нет. Да, чипировать нужно обязательно, ответственность также предусмотрена и на юридические лица. Юридические лица это все индивидуальные предпринимателей, некоммерческие организации, фонды, ну в общем все, что связано с нахождением собак на территории, которая принадлежит юридическому лицу, регистрацию они проходить также обязаны», — пояснила эксперт.
С 1 января 2025 года будут наказываться владельца нескольких собак, если нарушаются правила их содержания. Речь в первую очередь о площади, на которой живут питомцы. Станислав Крушинский рассказал, что в Приморье уже действуют нормы содержания животных. Так, это 12 квадратных метров в квартире должно быть на одну крупную собаку, либо на трех небольших собак.Если это земельный участок, то на одну крупную собаку должно приходиться 51 квадратный метр земельного участка.
«За нарушение этих норм также присмотрена административная ответственность, это штраф в размере 5000 рублей. У нас уже есть случаи, когда граждане жалуются, что в квартире содержится большое количество животных, невыносимый запах стоит. Теперь за это уже можно будет привлекать», — пояснил главный ветврач.
Это то правило, к которому никак не могут приучиться очень многие приморские владельцы собак. Станислав Крушинский пояснил, что все собаки вне зависимости от породы должны выгуливаться на поводке, а собаки тех пород, которые включены в перечень опасных, еще и с намордником. Кстати, домашние питомцы размеров больше среднего тоже должны находиться в общественных местах на поводке и с намордником. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
С 1 января повсеместно на территории Приморья начнут работать специальные комиссии, куда будут входить специалисты-ветеринарных станций, сотрудники полиции и административных комиссий, которые будут выявлять нарушения и привлекать приморцев к административной ответственности.
«Правонарушение также можно зафиксировать видеосъемкой, направить в полицию, правоохранители установят владельца и передадут материал в административную комиссию для оформления административного правонарушения», — пояснил Станислав Крушинский.
То же касается и нарушений норм по чипированию — комиссию будут выявлять не зарегистрированных собак и привлекать к ответственности. Кстати, штраф может выписываться на одного и того же владельца до тех пор, пока нарушение не будет устранено.
Если домашнего питомца, гуляющего без присмотра, отловили и поместили в приют, то забрать животное можно будет только при условии, что собака чипирована и зарегистрирована и при предоставлении пакета документов на питомца.
«Сейчас выдача животных ужесточена — с первого января животные будут выдаваться только строго по документам, которые будут подтверждать право владения, потому что собака это равно имущество, а любое имущество должно выдаваться на основании четкого пакета документов», - отметила Галина Плутахина.
Процедура регистрации — внесение данных о животном и его хозяине в единую систему «Хорриот» производится станциями по борьбе с болезнями животных Приморья и является абсолютно бесплатной. Заплатить придется только за сам чип. С момента принятия регионального постановления в июне 2024 года и до 1 января 2025 года на территории Приморья действует льгота — чип стоит всего 500 рублей. У жителей Приморья еще есть возможность по льготной цене чипировать своих собак.
«Правительством Приморского края было предусмотрено6 месяцев для того, чтобы люди освоили информацию, разобрались в ней, приняли для себя решение, что это делать обязательно, что это важная очень процедура. Это то мероприятие, которое нельзя пропускать. И до первого января работает акция, которая включает в себя чипирование по цене 500 рублей и регистрация домашних животных абсолютно бесплатная», — отметила Галина Плутахина.
Так, в ТСЖ Арсеньева была проведена хорошая акция, когда сотрудник ветеринарной службы на территориях ТСЖ проводил работу по чипированию и регистрации собак. Заявки на такие мероприятия поступают и из других городов Приморья. 14 декабря такая акция пройдет во Владивостоке, жители города заранее будут оповещены о месте проведения.
В правительстве Приморья уверены, что меры станут эффективными в борьбе с безнадзорностью животных.
«На сегодняшний день краевые власти приняли максимально проработанные меры, и у нас есть все полномочия и материальное обеспечение для того, чтобы брошенных собак изымать с улицы и размещать в приютах. Мы эту работу наладили. Просто сейчас подошел тот момент, когда действительно нужно подходить осознанно в соблюдению всех требований. Хотите завести собаку, соблюдайте нормы закона, берите на себя ответственность за это животное», — подчеркнула Галина Плутахина.
Это еще одно правило, которое обязаны будут соблюдать жители Приморья. Станислав Крушинский уточнил, что в настоящее время подготовлено постановление правительства Приморского края о запрете кормления в общественных местах животных, которое проходит процесс согласования. После его утверждения также будет рассматривать вопрос о внесении изменений в краевой закон, нарушители этой нормы также будут привлекаться к ответственности в виде штрафа.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в России остро встал «собачий» вопрос — владельцев домашних животных решено принудить чипировать питомцев, а ответственность за нарушение правил выгула ужесточить. В Приморье идет бурное обсуждение этой темы — приморцы уверены, что идея хороша, но ее нужно еще прорабатывать.