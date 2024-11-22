Ещё один сквер благоустроили в Хабаровском крае благодаря в рамках нацпроекта

Posted 22 ноября, 02:54
Published 22 ноября, 02:54
Modified 22 ноября, 02:56
Updated 22 ноября, 02:56
Работы проводились в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».
Советник губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству края Сергей Фёдоров совместно с главой Корфовского городского поселения Элеонорой Аврамец провели осмотр выполненных работ в сквере. На сегодняшний день все работы завершены в полном объеме.
— На выделенные деньги в сквере благоустроили пешеходные дорожки из тротуарной плитки с установкой бортовых камней. Также здесь провели уличное освещение, установили лавочки и урны. Оформили художественную композицию с облицовкой из керамогранитных плит. В теплое время года высадили деревья и кустарники, — рассказал советник губернатора.
Сергей Федоров отметил, что общественные пространства для благоустройства выбирают сами жители. Для этого ежегодно проводится онлайн голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. В прошлом году в нем приняли участие почти 114 тысяч жителей края, в этом году количество достигло 134 тысячи человек. По результатам голосования в 2023 году сквер «Гранит» набрал 407 голосов.
Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в Хабаровском крае с 2019 года. В рамках проекта благоустраивают общественные пространства: скверы, парки, пешеходные зоны и другие территории. За время реализации проекта в крае обновили более 570 территорий на сумму 2 миллиарда рублей, из них в Корфовском городском поселении — 17 на общую сумму 30 миллионов рублей.
В этом году участниками проекта стали 49 муниципальных образований края, в которых благоустраиваются 90 общественных пространств на общую сумму около 355 миллионов рублей. Благоустройство на всех территориях будет завершено до конца года. Работы проводятся по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и находятся на личном контроле губернатора Дмитрия Демешина.