Ещё один сквер благоустроили в Хабаровском крае благодаря в рамках нацпроекта

Сергей Федоров отметил, что общественные пространства для благоустройства выбирают сами жители. Для этого ежегодно проводится онлайн голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. В прошлом году в нем приняли участие почти 114 тысяч жителей края, в этом году количество достигло 134 тысячи человек. По результатам голосования в 2023 году сквер «Гранит» набрал 407 голосов.