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Posted 22 ноября, 02:54

Published 22 ноября, 02:54

Modified 22 ноября, 02:56

Updated 22 ноября, 02:56

Ещё один сквер благоустроили в Хабаровском крае благодаря в рамках нацпроекта

Ещё один сквер благоустроили в Хабаровском крае благодаря в рамках нацпроекта

22 ноября 2024, 02:54
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Корфовском городском поселении благоустроили сквер «Гранит», который расположен в районе ул. Геологов, д. 1. Обновление общественной территории обошлось в 3 миллиона рублей, большая часть средств была направлена из федерального бюджета.

Работы проводились в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

Советник губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству края Сергей Фёдоров совместно с главой Корфовского городского поселения Элеонорой Аврамец провели осмотр выполненных работ в сквере. На сегодняшний день все работы завершены в полном объеме.

— На выделенные деньги в сквере благоустроили пешеходные дорожки из тротуарной плитки с установкой бортовых камней. Также здесь провели уличное освещение, установили лавочки и урны. Оформили художественную композицию с облицовкой из керамогранитных плит. В теплое время года высадили деревья и кустарники, — рассказал советник губернатора.

Сергей Федоров отметил, что общественные пространства для благоустройства выбирают сами жители. Для этого ежегодно проводится онлайн голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. В прошлом году в нем приняли участие почти 114 тысяч жителей края, в этом году количество достигло 134 тысячи человек. По результатам голосования в 2023 году сквер «Гранит» набрал 407 голосов.

Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в Хабаровском крае с 2019 года. В рамках проекта благоустраивают общественные пространства: скверы, парки, пешеходные зоны и другие территории. За время реализации проекта в крае обновили более 570 территорий на сумму 2 миллиарда рублей, из них в Корфовском городском поселении — 17 на общую сумму 30 миллионов рублей.

В этом году участниками проекта стали 49 муниципальных образований края, в которых благоустраиваются 90 общественных пространств на общую сумму около 355 миллионов рублей. Благоустройство на всех территориях будет завершено до конца года. Работы проводятся по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и находятся на личном контроле губернатора Дмитрия Демешина.

#Хабаровский край
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