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Posted 22 ноября, 02:44

Published 22 ноября, 02:44

Modified 22 ноября, 02:46

Updated 22 ноября, 02:46

К Хартии технологического суверенитета в Хабаровском крае присоединяются строители

К Хартии технологического суверенитета в Хабаровском крае присоединяются строители

22 ноября 2024, 02:44
Фото: Правительство Хабаровского края.
Тринадцать предприятий строительной отрасли Хабаровского края присоединились к Хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения. Напомним, Хартия была подписана в июне этого года по инициативе губернатора Дмитрия Демешина.

Основной принцип Хартии — приоритет в развитии отечественного промышленного производства.

Как уточнили в министерстве строительства края, новыми участниками Хартии стали компании «Капторстрой», «ДСК-инжиниринг», «Талан — Инжиниринг 27», «Домостроительный завод», «СервисМонтажСтрой», «Земстрой», «Завод КПД „Прогресс“, Хабаровский речной торговый порт», «Амурск-ЗЖБИ», «Хабаровский завод строительной керамики», «Корфовский каменный карьер», «ДСК-Прогресс» и «Хабаровский автомост».

— Предприятия, которые присоединились к Хартии, заняты в строительстве и производстве строительных материалов. Главный ориентир для участников проекта — кооперация с местными предприятиями. Такое взаимодействие помогает увеличивать объемы производства местных промышленных предприятий и включать поставки этой продукции в кооперационные цепочки. Формирование новых логистических цепочек призвано создать внутри региона основы для устойчивого развития экономики, — рассказали в минстрое.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день к Хартии присоединились более 220 предприятий и организаций края.

По информации министерства, четыре предприятия, подписавшие Хартию, также являются резидентами промышленно-строительного кластера, например, «Хабаровский завод строительной керамики» и «ДСК-инжиниринг».

Напомним, промышленно-строительный кластер был создан по поручению Президента России Владимира Путина. Кластер помогает решению проблемы самообеспеченности региона строительными материалами. Резиденты кластера имеют право получать займы Фонда развития промышленности Хабаровского края по льготной ставке в 3 процента годовых вместо базовой 5 процентов. Кроме того, ассоциация промышленно-строительного кластера края зарегистрирована в качестве единого грузополучателя в системе РЖД, что значительно ускоряет доставку грузов в регион.

#Хабаровский край
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