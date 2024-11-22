К Хартии технологического суверенитета в Хабаровском крае присоединяются строители

Напомним, промышленно-строительный кластер был создан по поручению Президента России Владимира Путина. Кластер помогает решению проблемы самообеспеченности региона строительными материалами. Резиденты кластера имеют право получать займы Фонда развития промышленности Хабаровского края по льготной ставке в 3 процента годовых вместо базовой 5 процентов. Кроме того, ассоциация промышленно-строительного кластера края зарегистрирована в качестве единого грузополучателя в системе РЖД, что значительно ускоряет доставку грузов в регион.