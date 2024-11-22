«Квартирный минимум» для собак: в Приморье ужесточили нормы содержания животных

Согласно постановлению правительства края, в квартире или доме на 12 квадратных метрах можно содержать не более одной крупной собаки — высотой в холке 51 сантиметр, или средней — от 31 до 50 сантиметров в холке. Если же собаки не выше 30 сантиметров в холке, то не более двух. На этой же площади законом разрешено содержать до трех кошек.