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Posted 22 ноября, 08:14

Published 22 ноября, 08:14

Modified 22 ноября, 08:16

Updated 22 ноября, 08:16

Нормы содержания домашних животных серьезно ужесточили в Приморье

«Квартирный минимум» для собак: в Приморье ужесточили нормы содержания животных

22 ноября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney.

Нормы содержания домашних животных серьезно ужесточили в Приморье

Сюжет
Животные
В Приморском крае пересмотрели нормативы содержания животных в домах и квартирах. На одну крупную собаку теперь нужно выделить 12 квадратных метров площади, на мелкую — не менее 6.

Новые нормы содержания собак установили в Приморье. При их несоблюдении жители региона могут получить крупные штрафы. Сообщить о нарушениях сможет любой свидетель.

Согласно постановлению правительства края, в квартире или доме на 12 квадратных метрах можно содержать не более одной крупной собаки — высотой в холке 51 сантиметр, или средней — от 31 до 50 сантиметров в холке. Если же собаки не выше 30 сантиметров в холке, то не более двух. На этой же площади законом разрешено содержать до трех кошек.

При содержании животных на земельных участках норма больше: на одну большую или среднюю собаку должно приходиться не менее 50 квадратных метров земли. На той же площади жители края смогут содержать до трех мелких собак или кошек.

При несоблюдении указанных норм владельцам питомцев грозит административная ответственность, сумма штрафа составит 5 тысяч рублей. Сообщить о нарушении сможет любой свидетель.

«Бывают случаи, когда 8 собак содержат в маленькой квартире, такие прецеденты в Приморье уже были», — рассказали в краевом правительстве. Исходя из этого нормы решили пересмотреть.

Изменились и нормы выгула собак. Теперь хозяевам, которые выводят своих питомцев на улицу без поводка и намордника, или отпускают на самовыгул, грозят штрафы.

«Выгул собак без поводка и намордника разрешен только в специально предназначенных для этого местах на огороженных территориях. Данные правила относятся ко всем собакам, независимо от размера, веса и породы», — сообщили специалисты.

Если вы увидели, что кто-то серьезно нарушает правила выгула, нужно зафиксировать этот факт и передать фото или видео в полицию. Сотрудники установят владельца животного и передадут материалы в административную комиссию. Сообщить о нарушении можно, связавшись с участковым, рассказали специалисты.

Также в Приморье начали строже следить за обращением с животными и регистрацией домашних собак и кошек. В регионе появились новые штрафы, которые могут достигать сотен тысяч рублей. Их введение должно помочь повысить ответственность граждан.

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