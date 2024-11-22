Летел навстречу смерти: лобовое столкновение с самосвалом попало на видео в Приморье

Posted 22 ноября, 06:38
Published 22 ноября, 06:38
Modified 22 ноября, 06:40
Updated 22 ноября, 06:40
В дальневосточной столице в районе Зеленого бульвара произошло дорожное происшествие. По данным аварийных комиссаров, рулевой Honda Fit не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом FAW.
В результате инцидента пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали на машине скорой помощи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль врезался в леерное ограждение и перевернулся во Владивостоке. Жуткие кадры последствий ДТП попали на камеру очевидца.