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Posted 22 ноября, 06:38

Published 22 ноября, 06:38

Modified 22 ноября, 06:40

Updated 22 ноября, 06:40

Момент чудовищного ДТП с самосвалом попал на камеру во Владивостоке

Летел навстречу смерти: лобовое столкновение с самосвалом попало на видео в Приморье

22 ноября 2024, 06:38
Фото: 1MI.

Момент чудовищного ДТП с самосвалом попал на камеру во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Малолитражка неожиданно вылетела из полосы и угодила в грузовик во Владивостоке. Страшные кадры аварии зафиксировал видеорегистратор.

В дальневосточной столице в районе Зеленого бульвара произошло дорожное происшествие. По данным аварийных комиссаров, рулевой Honda Fit не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом FAW.

В результате инцидента пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали на машине скорой помощи.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль врезался в леерное ограждение и перевернулся во Владивостоке. Жуткие кадры последствий ДТП попали на камеру очевидца.

Пробил леера и перевернулся: последствия аварии попали на камеру во Владивостоке
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