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Posted 22 ноября, 07:33

Published 22 ноября, 07:33

Modified 22 ноября, 07:35

Updated 22 ноября, 07:35

Жесткое ДТП с перевертышем случилось в Уссурийске

Малолитражка от удара перевернулась на бок в центре Уссурийска — видео

22 ноября 2024, 07:33
Фото: 1MI.

Жесткое ДТП с перевертышем случилось в Уссурийске

Сюжет
ДТП
В Уссурийске на камеру попал момент ДТП. Водитель Toyota Corolla Axio не уступил дорогу Toyota Roomy, в результате малолитражка перевернулась и повредила припаркованный автомобиль.

Жесткая авария с участием легкового авто и малолитражки случилась в центре Уссурийска. От удара один из автомобилей перевернулся.

Видео: autogarant_vl.

Момент ДТП попал на видео. Запись появилась в сети.

Видео: autogarant_vl.

Выяснилось, что водитель Toyota Corolla Axio не уступил дорогу автомобилю Toyota Roomy, выезжая со второстепенной дороги. В результате Roomy перевернулся и столкнулся с припаркованным авто. О состоянии водителя малолитражки не сообщалось.

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#Новости#Видео#Уссурийск#Приморский край#ДТП#Машина#Авария#Происшествия#Toyota Corolla Axio
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