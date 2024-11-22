Малолитражка от удара перевернулась на бок в центре Уссурийска — видео

Posted 22 ноября, 07:33
Published 22 ноября, 07:33
Modified 22 ноября, 07:35
Updated 22 ноября, 07:35
Жесткая авария с участием легкового авто и малолитражки случилась в центре Уссурийска. От удара один из автомобилей перевернулся.
Момент ДТП попал на видео. Запись появилась в сети.
Выяснилось, что водитель Toyota Corolla Axio не уступил дорогу автомобилю Toyota Roomy, выезжая со второстепенной дороги. В результате Roomy перевернулся и столкнулся с припаркованным авто. О состоянии водителя малолитражки не сообщалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о лобовом столкновении легковушки с самосвалом во Владивостоке.