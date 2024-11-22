«Гольный лёд», грузовое ДТП: сразу несколько аварий произошло на трассе в Приморье

Posted 22 ноября, 05:06
Published 22 ноября, 05:06
Modified 22 ноября, 05:13
Updated 22 ноября, 05:13
Жители Михайловского района Приморья рассказали о том, что трассы на некоторых участках полностью стоят во льду. На подъезде к Уссурийску произошли несколько ДТП. На одном из участков легковушка вылетела с трассы в кювет. Что с водителем, неизвестно.
Немного дальше произошла авария с большегрузом. Столкнулись легковушка и грузовик. На том же участке у края дороги стоят сразу несколько фур: ехать водители не рискуют.
Ещё одно ДТП произошло в Надеждинском районе, недалеко от Мирного.