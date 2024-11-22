«Гольный лёд», грузовое ДТП: сразу несколько аварий произошло на трассе в Приморье

Жители Михайловского района Приморья рассказали о том, что трассы на некоторых участках полностью стоят во льду. На подъезде к Уссурийску произошли несколько ДТП. На одном из участков легковушка вылетела с трассы в кювет. Что с водителем, неизвестно.