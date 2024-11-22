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Posted 22 ноября, 05:06

Published 22 ноября, 05:06

Modified 22 ноября, 05:13

Updated 22 ноября, 05:13

«Гольный лёд», грузовое ДТП: сразу несколько аварий произошло на трассе в Приморье

«Гольный лёд», грузовое ДТП: сразу несколько аварий произошло на трассе в Приморье

22 ноября 2024, 05:06
Фото: dpskontrol_125rus.
Череда ДТП на трассе в Михайловском районе осложнила жизнь автомобилистов. Еще одна авария случилась в Надеждинском районе. Водители советуют быть крайне осторожными.

Жители Михайловского района Приморья рассказали о том, что трассы на некоторых участках полностью стоят во льду. На подъезде к Уссурийску произошли несколько ДТП. На одном из участков легковушка вылетела с трассы в кювет. Что с водителем, неизвестно.

Видео: dpskontrol_125rus.

Немного дальше произошла авария с большегрузом. Столкнулись легковушка и грузовик. На том же участке у края дороги стоят сразу несколько фур: ехать водители не рискуют.

Видео: Dpskontrol_125rus.

Ещё одно ДТП произошло в Надеждинском районе, недалеко от Мирного.

Фото: Dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии из-за которой собралась жуткая пробка во Владивостоке.

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