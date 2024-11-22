vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 05:04

Published 22 ноября, 05:04

Modified 22 ноября, 05:39

Updated 22 ноября, 05:39

Ощути вайб Востока: делегация из Приморья в Ташкенте, день первый — фоторепортаж

Ощути вайб Востока: делегация из Приморья в Ташкенте, день первый — фоторепортаж

22 ноября 2024, 05:04
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дружба народов
В Узбекистане прошел первый день Международной Туристической Ярмарки «Туризм на Шелковом пути». Делегация из Приморского края эффективно провела время на масштабном событии и поближе познакомилась с особенным колоритом восточного государства. Небольшой фотоотчет в материале «Восток-Медиа».

В Ташкенте прошел первый день мероприятия «Туризм на Шелковом пути». Губернатор Олег Кожемяко поучаствовал в церемонии официального открытия ярмарки.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко открыл международную ярмарку в Ташкенте — видео
Узнать подробнее

Делегация из Приморского края не только продуктивно трудилась на масштабном событии, представляя регион на международной арене и обсуждая важные вопросы, но и напитывалась ароматом и колоритом Узбекистана.

Фотографии с ароматом прилагаем.

Фото: vostokmedia.com

Кто бывал в Ташкенте, не понаслышке знаком с восточными рынками и базарами, которые славятся изобилием вкуснейших фруктов и овощей. А запахи специй — это отдельный вид искусства!

Фото: vostokmedia.com

Особого внимания достойно традиционное явство — плов, который включен в список наследия ЮНЕСКО. В Ташкенте есть заведение «Беш Козон» (перевод на русский — «Пять казанов» — прим. ред.). Славится оно тем, что посетители могут с легкостью зайти на кухню и посмотреть, как готовится известнейшее узбекское блюдо.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о преимуществах и нюансах путешествия в Узбекистан. Наш корреспондент поведал о тонкостях туризма в восточной стране.

Кто хочет стать миллионером — прямая дорога из Владивостока в Узбекистан
Узнать подробнее
Читайте также:
Наш мёд покоряет мир: Олег Кожемяко прибыл на международную ярмарку в Ташкенте — фотоНаглый поступок автомобилистки «выбесил» туристов во Владивостоке — видеоVen a Vladivostok: столица ДФО попала в «Список Эрика» — известность на весь мир
#Новости#Общество#Владивосток#Овощи#Фрукты#Узбекистан#Рынки#ЮНЕСКО#Плов#Приморский край#Путешествия#Ташкент#Кухня#Дружба народов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика