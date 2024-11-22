Ощути вайб Востока: делегация из Приморья в Ташкенте, день первый — фоторепортаж

Особого внимания достойно традиционное явство — плов, который включен в список наследия ЮНЕСКО. В Ташкенте есть заведение «Беш Козон» (перевод на русский — «Пять казанов» — прим. ред.). Славится оно тем, что посетители могут с легкостью зайти на кухню и посмотреть, как готовится известнейшее узбекское блюдо.