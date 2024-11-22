Ощути вайб Востока: делегация из Приморья в Ташкенте, день первый — фоторепортаж

Posted 22 ноября, 05:04
Published 22 ноября, 05:04
Modified 22 ноября, 05:39
Updated 22 ноября, 05:39
В Ташкенте прошел первый день мероприятия «Туризм на Шелковом пути». Губернатор Олег Кожемяко поучаствовал в церемонии официального открытия ярмарки.
Делегация из Приморского края не только продуктивно трудилась на масштабном событии, представляя регион на международной арене и обсуждая важные вопросы, но и напитывалась ароматом и колоритом Узбекистана.
Фотографии с ароматом прилагаем.
Кто бывал в Ташкенте, не понаслышке знаком с восточными рынками и базарами, которые славятся изобилием вкуснейших фруктов и овощей. А запахи специй — это отдельный вид искусства!
Особого внимания достойно традиционное явство — плов, который включен в список наследия ЮНЕСКО. В Ташкенте есть заведение «Беш Козон» (перевод на русский — «Пять казанов» — прим. ред.). Славится оно тем, что посетители могут с легкостью зайти на кухню и посмотреть, как готовится известнейшее узбекское блюдо.
Ранее «Восток-Медиа» писало о преимуществах и нюансах путешествия в Узбекистан. Наш корреспондент поведал о тонкостях туризма в восточной стране.