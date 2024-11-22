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Posted 22 ноября, 10:10

Published 22 ноября, 10:10

Modified 22 ноября, 10:10

Updated 22 ноября, 10:10

Почти 400 территорий преобразились в Приморье в этом году

Почти 400 территорий преобразились в Приморье в этом году

22 ноября 2024, 10:10
Фото: primorsky.ru.
Сюжет
ЖКХ
В Приморском крае в 2024 году завершилось благоустройство 375 дворовых и общественных пространств. Работы продолжаются еще на 21 объекте. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ.

На данный момент сданы 57 парков, скверов и площадей, а также 318 придомовых территорий. Глава ведомства Алексей Першин отметил, что на оставшихся объектах устанавливают скамейки, урны, детские и спортивные площадки. Все работы идут по плану, который составили на основе предложений жителей.

Благоустройство происходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Также преобразования проходят по краевым программам «1000 дворов» и конкурсу «Твой проект». Местные жители активно участвуют в создании территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые помогают улучшать свои районы.

За пять лет реализации национального проекта в Приморье появилось более 600 комфортных парков и скверов. Всего за это время благоустроили около 5 тысяч дворовых и общественных пространств. Эти изменения делают города и села региона более удобными и красивыми для жизни.

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