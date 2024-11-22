Почти 400 территорий преобразились в Приморье в этом году

Posted 22 ноября, 10:10
Published 22 ноября, 10:10
Modified 22 ноября, 10:10
Updated 22 ноября, 10:10
На данный момент сданы 57 парков, скверов и площадей, а также 318 придомовых территорий. Глава ведомства Алексей Першин отметил, что на оставшихся объектах устанавливают скамейки, урны, детские и спортивные площадки. Все работы идут по плану, который составили на основе предложений жителей.
Благоустройство происходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Также преобразования проходят по краевым программам «1000 дворов» и конкурсу «Твой проект». Местные жители активно участвуют в создании территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые помогают улучшать свои районы.
За пять лет реализации национального проекта в Приморье появилось более 600 комфортных парков и скверов. Всего за это время благоустроили около 5 тысяч дворовых и общественных пространств. Эти изменения делают города и села региона более удобными и красивыми для жизни.