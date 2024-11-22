Популярный ТЦ на Русской закрыли во Владивостоке — суд запретил его работу

Posted 22 ноября, 05:52
Published 22 ноября, 05:52
Modified 22 ноября, 05:54
Updated 22 ноября, 05:54
Советский суд Владивостока занимается гражданским делом о судьбе торгового центра «Гранд» на Русской. Прокурор обратился в суд в защиту граждан, по делу определено более 20 ответчиков.
Обвинитель утверждает, что ТЦ «Гранд» расположен в недостроенном здании, его степень готовности составляет 80%. Разрешительных документов на работу его владельцы не получали.
Из-за отсутствия разрешения на эксплуатацию федеральный пожарный контроль на объекте не проводился. Это создает опасность для жизни и здоровья людей, находящихся в здании.
После изучения всех доказательств суд пришел к выводу, что иск прокурора обоснован. Эксплуатацию здания торгового центра на Русской приостановили. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации сотрудников и посетителей торгового центра во Владивостоке.