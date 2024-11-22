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Posted 22 ноября, 05:52

Published 22 ноября, 05:52

Modified 22 ноября, 05:54

Updated 22 ноября, 05:54

Торговый центр «Гранд» на Русской закрыли во Владивостоке по решению суда

Популярный ТЦ на Русской закрыли во Владивостоке — суд запретил его работу

22 ноября 2024, 05:52
Фото: 1MI.

Торговый центр «Гранд» на Русской закрыли во Владивостоке по решению суда

Сюжет
Строительство
Торговый центр «Гранд» во Владивостоке закрыли из-за несоответствия правилам безопасности. Здание достроено только на 80% и двадцать лет работало без пожарных проверок.

Советский суд Владивостока занимается гражданским делом о судьбе торгового центра «Гранд» на Русской. Прокурор обратился в суд в защиту граждан, по делу определено более 20 ответчиков.

Обвинитель утверждает, что ТЦ «Гранд» расположен в недостроенном здании, его степень готовности составляет 80%. Разрешительных документов на работу его владельцы не получали.

Из-за отсутствия разрешения на эксплуатацию федеральный пожарный контроль на объекте не проводился. Это создает опасность для жизни и здоровья людей, находящихся в здании.

После изучения всех доказательств суд пришел к выводу, что иск прокурора обоснован. Эксплуатацию здания торгового центра на Русской приостановили. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации сотрудников и посетителей торгового центра во Владивостоке.

#Новости#Строительство#Владивосток#Торговый центр#Прокурор#Иск#Приморский край
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