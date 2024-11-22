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Posted 22 ноября, 08:47

Published 22 ноября, 08:47

Modified 22 ноября, 08:47

Updated 22 ноября, 08:47

Приморье откроет представительство в Узбекистане

Приморье откроет представительство в Узбекистане

22 ноября 2024, 08:47
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дружба народов
Приморский край готов открыть свое представительство в Узбекистане. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко во время встречи с министром экологии и охраны окружающей среды Узбекистана Азизом Абдухакимовым.

Приморский край готов открыть свое представительство в Узбекистане. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко во время встречи с министром экологии и охраны окружающей среды Узбекистана Азизом Абдухакимовым.

Кожемяко отметил, что это решение поможет укрепить культурные связи между регионами. Приморцы смогут лучше узнать об истории и культуре Узбекистана, а узбеки — о традициях и обычаях Дальнего Востока. Представительство будет заниматься развитием туризма и решением миграционных вопросов. Важными направлениями станут обучение русскому языку и знакомство с российской литературой.

Губернатор подчеркнул, что Узбекистан является значимым туристическим направлением для Приморья. Из Владивостока уже есть прямые рейсы в Ташкент, которые выполняются дважды в неделю. Популярность маршрутов растет, и компания «Узбекские авиалинии» планирует запустить третий рейс.

С 1 января в Приморье создадут агентство по миграционной политике. Открытие представительства в Узбекистане станет важным шагом для развития сотрудничества между регионами.

#Новости#Общество#Культура#Владивосток#Узбекистан#Приморский край#Приморье#Ташкент#Дружба народов
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