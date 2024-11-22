Приморье откроет представительство в Узбекистане

Кожемяко отметил, что это решение поможет укрепить культурные связи между регионами. Приморцы смогут лучше узнать об истории и культуре Узбекистана, а узбеки — о традициях и обычаях Дальнего Востока. Представительство будет заниматься развитием туризма и решением миграционных вопросов. Важными направлениями станут обучение русскому языку и знакомство с российской литературой.