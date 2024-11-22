Приморские сладости — новогодняя радость: кто получит подарки от губернатора края

Вкусный подарок от губернатора под ёлочкой — это уже традиция для Приморского края. Ежегодно дошколята (от трёх лет), ученики начальных классов, а также дети, которые находятся в учреждениях соцобслуживания и здравоохранения, получают в новогодье такие подарки.