Приморские сладости — новогодняя радость: кто получит подарки от губернатора края

Posted 22 ноября, 01:59
Published 22 ноября, 01:59
Modified 22 ноября, 02:01
Updated 22 ноября, 02:01
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: 186546 юных приморцев получат сладкие подарки от главы региона Олега Кожемяко. Все они будут произведены и упакованы «Приморским кондитером».
Также более шести тысяч подарков отправятся в город Торез в ДНР, который недавно стал побратимом приморского Артёма и в восстановлении которого активно участвует Приморский край.
— В состав новогоднего набора войдут 34 конфеты, шоколад темный с морской капустой, карамель. Подарки будут собраны и доставлены в муниципалитеты края до 23 декабря, — уточнили в пресс-службе.
Вкусный подарок от губернатора под ёлочкой — это уже традиция для Приморского края. Ежегодно дошколята (от трёх лет), ученики начальных классов, а также дети, которые находятся в учреждениях соцобслуживания и здравоохранения, получают в новогодье такие подарки.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Артём и Торез стали побратимами.