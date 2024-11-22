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Posted 22 ноября, 01:59

Published 22 ноября, 01:59

Modified 22 ноября, 02:01

Updated 22 ноября, 02:01

Сладкие подарки от губернатора Приморья получат дети края и Тореза (ДНР)

Приморские сладости — новогодняя радость: кто получит подарки от губернатора края

22 ноября 2024, 01:59
Фото: 1MI.

Сладкие подарки от губернатора Приморья получат дети края и Тореза (ДНР)

Сюжет
Новый год
Сладкие новогодние подарки от губернатора Приморского края Олега Кожемяко получат более 186 тысяч ребятишек региона. Кроме того, шесть тысяч вкусных наборов полетят в город Торез (ДНР) и порадуют тамошнюю детвору.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: 186546 юных приморцев получат сладкие подарки от главы региона Олега Кожемяко. Все они будут произведены и упакованы «Приморским кондитером».

Также более шести тысяч подарков отправятся в город Торез в ДНР, который недавно стал побратимом приморского Артёма и в восстановлении которого активно участвует Приморский край.

— В состав новогоднего набора войдут 34 конфеты, шоколад темный с морской капустой, карамель. Подарки будут собраны и доставлены в муниципалитеты края до 23 декабря, — уточнили в пресс-службе.

Вкусный подарок от губернатора под ёлочкой — это уже традиция для Приморского края. Ежегодно дошколята (от трёх лет), ученики начальных классов, а также дети, которые находятся в учреждениях соцобслуживания и здравоохранения, получают в новогодье такие подарки.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Артём и Торез стали побратимами.

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#Новости#Владивосток#Новый год#Приморский край#Подарки
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