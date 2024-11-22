Приморский край будет представлен в Узбекистане на постоянной основе

Posted 22 ноября, 05:26
Published 22 ноября, 05:26
Modified 22 ноября, 05:28
Updated 22 ноября, 05:28
Предложение об открытии такого представительства прозвучало на встрече губернатора Приморского края Олега Кожемяко и министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азиза Абдухакимова.
На встрече, как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, обсуждались вопросы развития и укрепления всесторонних связей между нашим регионом и дружеской страной. Речь шла в первую очередь о туризме, культурных и спортивных связях.
Азиз Абдухакимов отметил, что россияне с большим интересом путешествуют по Узбекистану и что здесь рады всем туристам, в том числе из Приморья. Он предложил открыть представительство региона в Узбекистане, чтобы и дальше развивать и наращивать взаимный обмен туристами.
Олег Кожемяко отметил, что приморцам наверняка понравится в Узбекистане, подчеркнул, что между Приморским краем и этой страной уже существуют крепкие гуманитарные связи (например, юные узбекские спортсмены принимали участие в играх «Дети Азии», «Дети Приморья») и что жители Узбекистана тоже могут приезжать в наш край как туристы, в том числе и затем, чтобы одновременно посетить Китай.
— Это прекрасная возможность — побывать в Узбекистане, попробовать национальную кухню, увидеть ваши традиции и быт. Я думаю, что нашим детям тоже было бы очень полезно побывать в ваших летних лагерях: так они больше узнают о культуре и истории Узбекистана, познакомятся с вашими ребятами, — подчеркнул Олег Кожемяко. — В наших вузах учатся порядка 800 студентов из Узбекистана, и это направление также нужно развивать. У вас есть университет, который занимается образованием в сфере туризма. Думаю, здесь мы можем помогать друг другу и вместе участвовать в важных проектах.
Глава Приморского края отметил, что потенциал гуманитарных связей региона и Узбекистана далеко не исчерпан — есть огромные возможности для развития и расширения.
— Наша встреча поможет шире открыть для приморцев страницы культурной истории Узбекистана, а жителям Узбекистана — открыть культуру, обычаи и традиции Дальнего Востока и в частности Приморского края. Со своей стороны мы готовы открыть здесь представительство для того, чтобы вопросы развития туризма, а также миграционные вопросы могли решаться более квалифицированно. Речь идет, в том числе, об обучении русскому языку, знакомстве с отечественной литературой. Эти направления имеют для нас огромное значение, — уточнил Олег Николаевич.
Губернатор Приморья наметил своего рода «дорожную карту» расширения сотрудничества между Приморьем и Узбекистаном.
— Регулярные авиарейсы из Владивостока в Ташкент выполняются дважды в неделю, благодаря чему не только приморцы могут отправиться в Узбекистан, но и граждане со всего Дальнего Востока имеют возможность познакомиться с вашей культурой. Мы и вас ждем вас в гости и надеемся, что те проекты, над которыми мы вместе трудимся, лягут в основу большой работы по увеличению турпотока в обе стороны, — сказал он.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об участии делегации Приморья во главе с губернатором в ярмарке «Туризм на Шелковом пути» в Узбекситане.