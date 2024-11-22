Приморский край будет представлен в Узбекистане на постоянной основе

— Регулярные авиарейсы из Владивостока в Ташкент выполняются дважды в неделю, благодаря чему не только приморцы могут отправиться в Узбекистан, но и граждане со всего Дальнего Востока имеют возможность познакомиться с вашей культурой. Мы и вас ждем вас в гости и надеемся, что те проекты, над которыми мы вместе трудимся, лягут в основу большой работы по увеличению турпотока в обе стороны, — сказал он.