Резонансное похищение: судьбу злодеев на ближайшее время решили в Приморье

Posted 22 ноября, 04:28
Published 22 ноября, 04:28
Modified 22 ноября, 04:30
Updated 22 ноября, 04:30
В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили: под стражу сроком на два месяца заключены двое мужчин.
По версии следствия, вечером 20 ноября в одном из дворов города Большой Камень они вступили в конфликт с жителем дома, избили его, затем силой поместили в багажное отделение автомобиля Nissan Tiida и поехали в неизвестном направлении.
Избитый, но находящийся в сознании потерпевший выбрался из багажника и сбежал.
Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ, ход расследования контролирует межрайонная прокуратура.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о жутких подробностях этого дела.