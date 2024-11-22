vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 04:28

Published 22 ноября, 04:28

Modified 22 ноября, 04:30

Updated 22 ноября, 04:30

Двух беспринципных похитителей человека взяли под стражу в Приморье

Резонансное похищение: судьбу злодеев на ближайшее время решили в Приморье

22 ноября 2024, 04:28
Фото: prosecutor_pk.

Двух беспринципных похитителей человека взяли под стражу в Приморье

Сюжет
Прокуратура
Двое мужчин, обвиняемых в похищении человека, заключены под стражу в Приморском крае. Суд принял решение с учётом позиции прокурора.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили: под стражу сроком на два месяца заключены двое мужчин.

По версии следствия, вечером 20 ноября в одном из дворов города Большой Камень они вступили в конфликт с жителем дома, избили его, затем силой поместили в багажное отделение автомобиля Nissan Tiida и поехали в неизвестном направлении.

Избитый, но находящийся в сознании потерпевший выбрался из багажника и сбежал.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ, ход расследования контролирует межрайонная прокуратура.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о жутких подробностях этого дела.

Выбрался из машины на ходу: жуткие подробности похищения человека в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Владивосток#Прокуратура#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика