В «Почте России» назвали количество сотрудниц — многодетных мам

Posted 22 ноября, 17:22
Published 22 ноября, 17:22
Modified 22 ноября, 17:22
Updated 22 ноября, 17:22
В первую очередь стоит учитывать, что женщин в коллективе компании по всей стране на сегодня 82% — это операторы, почтальоны, начальники почтовых отделений, а также представительницы других относящихся к почтовой службе должностей. Как сообщает newizv.ru, у каждой второй сотрудницы есть дети, при этом 12 125 сотрудниц имеют статус многодетных матерей.
В числе многодетных матерей — сотрудниц «Почты России» — особо стоит выделить почтальона из Курганской области Ольгу Юрьевну Лубину, которая воспитывает 15 детей. В Республике Башкортостан работает больше всего многодетных сотрудниц — речь идет о 571 многодетной матери. Большое число работниц компании, являющихся матерями, трудятся в Краснодарском крае и в Дагестане — 292 и 367 человек соответственно.
«Почта России» ведет всестороннюю поддержку работниц с детьми. Им предлагается льготное медицинское страхование, материальная помощь. При покупке путевок в детские лагеря и санатории им частично компенсируют такие затраты. А на Новый год каждому ребенку вручается подарок от компании.
Согласно комментарию директора блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерины Куманиной, каждый день сотрудницы компании доказывают своим примером, как можно органично совмещать успешную трудовую деятельность и материнство, выступая примером настоящего профессионала и вовлеченной матери. От лица компании Куманина выражает гордость за каждую из 12 тысяч многодетных сотрудниц, которые выбрали «Почту России» как место для профессионального и творческого развития, отдельно отметив вклад в работу компании многочисленных почтовых династий.
В среднем каждая женщина, которая числится в штате «Почты России», имеет по два ребенка. Компания помогает матерям не только достигать новых карьерных высот, но и грамотно реализовывать себя в родительстве. Стоит отметить, что в 2022 году «Почта России» была признана лучшей компанией в категории «Лучший работодатель для мам» в рамках премии «Выбор мам».
Важно знать, что компания внедрила авторскую программу поддержки работников с детьми — «Почта дома». Такая инициатива помогает сотрудницам находить в себе и совершенствовать управленческие и личностные качества. К примеру, «Почта России» периодически организует вебинары с экспертами, психологами, врачами, основными темами которых выступают педагогика, медицина, правильное питание, подготовка детей к учебной нагрузке, межличностное общение дома.
«Почта России» проводит праздники на Новый год и в День защиты детей. Помимо этого, организуются экскурсии в логистические центры, лекции по безопасности от представителей ГАИ, МЧС, проводятся викторины и конкурсы.