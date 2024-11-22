В «Почте России» назвали количество сотрудниц — многодетных мам

В среднем каждая женщина, которая числится в штате «Почты России», имеет по два ребенка. Компания помогает матерям не только достигать новых карьерных высот, но и грамотно реализовывать себя в родительстве. Стоит отметить, что в 2022 году «Почта России» была признана лучшей компанией в категории «Лучший работодатель для мам» в рамках премии «Выбор мам».