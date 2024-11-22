В салоне был ребенок: жуткая информация о слетевшем с горы микроавтобусе в Приморье

Posted 22 ноября, 04:16
Published 22 ноября, 04:16
Modified 22 ноября, 04:18
Updated 22 ноября, 04:18
В дальневосточной столице произошло смертельное ДТП, в результате которого микроавтобус слетел с косогора.
Ранее стало известно, что один из пострадавших в тяжелом состоянии попал в больницу, а второй скончался на месте трагедии.
В пресс-службе прокуратуры поделились новыми данными о чудовищном происшествии. В машине находился человек 1997 года рождения и ребенок 2009 года рождения. Сейчас подросток лечится в медучреждении, а второй участник аварии умер.
Стоит отметить, что по данным пресс-службы, ни у кого из них не было водительских прав. Автомобиль принадлежит другому человеку. По предварительным данным, со слов очевидцев, за рулем мог находиться погибший.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появились новые кадры с места ДТП на Орлином гнезде.