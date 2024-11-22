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Posted 22 ноября, 04:16

Published 22 ноября, 04:16

Modified 22 ноября, 04:18

Updated 22 ноября, 04:18

Новые данные об аварии с микроавтобусом на Орлиной сопке во Владивостоке

В салоне был ребенок: жуткая информация о слетевшем с горы микроавтобусе в Приморье

22 ноября 2024, 04:16
Фото: 1MI.

Новые данные об аварии с микроавтобусом на Орлиной сопке во Владивостоке

Сюжет
Автомобиль
Жуткие кадры с машиной, которая свалилась с косогора во Владивостоке, разлетелись в новых медиа. Подробности инцидента не менее шокирующие, чем само происшествие…

В дальневосточной столице произошло смертельное ДТП, в результате которого микроавтобус слетел с косогора.

В салоне были люди: машина слетела с Орлиной сопки во Владивостоке — видео
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Ранее стало известно, что один из пострадавших в тяжелом состоянии попал в больницу, а второй скончался на месте трагедии.

Новые данные о слетевшей с горы машине в Приморье: что случилось с выжившим в ДТП?
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В пресс-службе прокуратуры поделились новыми данными о чудовищном происшествии. В машине находился человек 1997 года рождения и ребенок 2009 года рождения. Сейчас подросток лечится в медучреждении, а второй участник аварии умер.

Стоит отметить, что по данным пресс-службы, ни у кого из них не было водительских прав. Автомобиль принадлежит другому человеку. По предварительным данным, со слов очевидцев, за рулем мог находиться погибший.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появились новые кадры с места ДТП на Орлином гнезде.

Появились кадры с места смертельной аварии на Орлином гнезде во Владивостоке — видео
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