Волшебная зима: снег выпал в разных районах Приморья — фото

Posted 22 ноября, 01:35
Published 22 ноября, 01:35
Modified 22 ноября, 02:19
Updated 22 ноября, 02:19
В Спасске-Дальнем снегопад прошел ночью. Теперь едва заметные кристаллики спускаются с небес. Они настолько мелкие, что объектив камеры едва их улавливает. Но зима, судя по фото, уже прочно обосновалась в городе.
В Штыково все в снегу, поведал приморец. Теперь ели еще больше напоминают о том, что совсем скоро наступит долгожданная пора, — предновогодняя декабрьская суета.
Вероятно, в Арсеньеве снег обосновался уже окончательно. Приличный слой основательно окутал муниципалитет. Более того, крупные снежинки продолжают падать на землю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снежок лег плотным полотном в Надеждинском районе, недалеко от дальневосточной столицы. Тем не менее, зимние осадки еще не скоро наведаются во Владивосток.