vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 01:35

Published 22 ноября, 01:35

Modified 22 ноября, 02:19

Updated 22 ноября, 02:19

Снежное полотно укрыло города Приморского края

Волшебная зима: снег выпал в разных районах Приморья — фото

22 ноября 2024, 01:35
Фото: vostokmedia.com.

Снежное полотно укрыло города Приморского края

Сюжет
Погода
Зимняя сказка постепенно распространяется по всему Приморскому краю. Регион медленно приближается к самому холодному и волшебному времени года.

В Спасске-Дальнем снегопад прошел ночью. Теперь едва заметные кристаллики спускаются с небес. Они настолько мелкие, что объектив камеры едва их улавливает. Но зима, судя по фото, уже прочно обосновалась в городе.

Фото: vostokmedia.com

В Штыково все в снегу, поведал приморец. Теперь ели еще больше напоминают о том, что совсем скоро наступит долгожданная пора, — предновогодняя декабрьская суета.

Фото: vostokmedia.com

Вероятно, в Арсеньеве снег обосновался уже окончательно. Приличный слой основательно окутал муниципалитет. Более того, крупные снежинки продолжают падать на землю.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снежок лег плотным полотном в Надеждинском районе, недалеко от дальневосточной столицы. Тем не менее, зимние осадки еще не скоро наведаются во Владивосток.

Украсил грядки и не тает: снег выпал вблизи Владивостока — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Что по снегу? — обстановка в Приморье после снежных осадков — фото-15°С и снегопад: резкое похолодание уже пришло в Приморье — фото, видеоЗимняя сказка: морозы схлестнулись с частичками лета в Приморье — фото
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снегопад#Арсеньев#Зима#Надеждинский район#Спасск-Дальний#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика