Высказали всё, что думают: жители Ташкента поразили туристок из Приморья — видео

Posted 22 ноября, 06:38
Published 22 ноября, 06:38
Modified 22 ноября, 06:50
Updated 22 ноября, 06:50
Группе приморцев, гуляющей по вечернему Ташкенту, удалось пообщаться с коренными жителями Узбекистана. К слову, собеседники, заслышав русскую речь, нередко сами подходили к туристам, чтобы продемонстрировать уважение и побеседовать. Они, как оказалось, не прочь поболтать с иностранцами о политической ситуации в мире. Многие из них восхищаются президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Некоторые граждане дружественного государства считают, что за свою Родину нужно стоять до конца, а не убегать из страны.
А один внезапный диалог с приятным человеком закончился на музыкальной ноте, — мужчина спел песню на узбекском языке, чем еще больше поразил дам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что делегация из Приморского края не только участвует в ярмарке «Туризм на Шелковом пути», но и знакомится с культурой Ташкента. Наш фотоотчет погрузит вас в ароматный колорит Востока.