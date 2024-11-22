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Posted 22 ноября, 06:38

Published 22 ноября, 06:38

Modified 22 ноября, 06:50

Updated 22 ноября, 06:50

Высказали всё, что думают: жители Ташкента поразили туристок из Приморья — видео

Высказали всё, что думают: жители Ташкента поразили туристок из Приморья — видео

22 ноября 2024, 06:38
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дружба народов
Девушек из Приморского края, путешествующих по Узбекистану, изумили не только архитектура и великолепная восточная кухня, но и местные жители, которые без стеснения подходят к гостям из России и высказывают все, что думают о них.

Группе приморцев, гуляющей по вечернему Ташкенту, удалось пообщаться с коренными жителями Узбекистана. К слову, собеседники, заслышав русскую речь, нередко сами подходили к туристам, чтобы продемонстрировать уважение и побеседовать. Они, как оказалось, не прочь поболтать с иностранцами о политической ситуации в мире. Многие из них восхищаются президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Некоторые граждане дружественного государства считают, что за свою Родину нужно стоять до конца, а не убегать из страны.

А один внезапный диалог с приятным человеком закончился на музыкальной ноте, — мужчина спел песню на узбекском языке, чем еще больше поразил дам.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что делегация из Приморского края не только участвует в ярмарке «Туризм на Шелковом пути», но и знакомится с культурой Ташкента. Наш фотоотчет погрузит вас в ароматный колорит Востока.

Ощути вайб Востока: делегация из Приморья в Ташкенте, день первый — фоторепортаж
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