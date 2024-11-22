Группе приморцев, гуляющей по вечернему Ташкенту, удалось пообщаться с коренными жителями Узбекистана. К слову, собеседники, заслышав русскую речь, нередко сами подходили к туристам, чтобы продемонстрировать уважение и побеседовать. Они, как оказалось, не прочь поболтать с иностранцами о политической ситуации в мире. Многие из них восхищаются президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Некоторые граждане дружественного государства считают, что за свою Родину нужно стоять до конца, а не убегать из страны.