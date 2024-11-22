Зима добралась и до Владивостока: снег пошел на Русском острове — видео

Posted 22 ноября, 02:58
Published 22 ноября, 02:58
Modified 22 ноября, 03:00
Updated 22 ноября, 03:00
Во Владивостоке выдался прохладный и ветренный день. На Русском острове заметили снег. Неожиданное изменение погоды обрадовало многих: даже взрослые останавливались и любовались красивыми видами.
Видео с удивительным для многих горожан явлением поделились очевидцы.
На острове Русский, где обычно дует сильный ветер, никто не ожидал появления снега в ясный день.
В других районах края при этом снег уже довольно давно лежит.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зима пришла в Приморье.