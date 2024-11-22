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Posted 22 ноября, 02:58

Published 22 ноября, 02:58

Modified 22 ноября, 03:00

Updated 22 ноября, 03:00

Снег пошел на Русском острове в Приморском крае

Зима добралась и до Владивостока: снег пошел на Русском острове — видео

22 ноября 2024, 02:58
Фото: 1MI.

Снег пошел на Русском острове в Приморском крае

Сюжет
Погода
Снег начал идти во Владивостоке. Снежинки заметили на территории кампуса ДВФУ на Русском острове. По прогнозу снегопада в городе не ожидалось.

Во Владивостоке выдался прохладный и ветренный день. На Русском острове заметили снег. Неожиданное изменение погоды обрадовало многих: даже взрослые останавливались и любовались красивыми видами.

Видео с удивительным для многих горожан явлением поделились очевидцы.

Видео: vostokmedia.com.

На острове Русский, где обычно дует сильный ветер, никто не ожидал появления снега в ясный день.

В других районах края при этом снег уже довольно давно лежит.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зима пришла в Приморье.

Волшебная зима: снег выпал в разных районах Приморья — фото
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